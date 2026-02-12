【スタバ新作】「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」など3種登場 春は“白桃と桜”で選べる美味しさ
【モデルプレス＝2026/02/12】スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年2月18日よりSAKURAシーズンを象徴する新作ビバレッジを発売。今年は「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ（R）」、「桜 咲くよ ラテ」、「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」の3種類を、全国のスターバックス店舗（一部を除く）でラインアップする。
今年は「桜が咲くことを願い、応援する」という想いを込め、上品な白桃の味わいが広がるフラペチーノ、桜のアートを施したラテ、清涼感あふれるソーダを展開。桜フレーバーを好む層から、春の気分を軽やかに楽しみたい層まで、幅広く対応するバリエーションを用意している。
白桃風味のジュレとミルクプリンをベースに、白桃ベースのフラペチーノを合わせた一杯。カップの側面に沿わせた桜味のソースと、トップに散らした2色のさくらフレーバーシェイブが、舞い散る桜の花びらを演出する。とろりとした白桃の甘みと、ぷるんとしたプリンの食感のコントラストが特徴。今年は「桜ソース」の有無を選択でき、白桃のすっきり感や桜の風味の強さを自分好みにカスタマイズ可能となっている。
やさしいさくらとミルクの味わいが広がる、心温まる一杯。バリスタが2色のフレーバーシェイブとチョコレートソースを使い、一杯ごとに桜が咲く様子を描く「さくらアート」を施して提供する。視覚からも春を感じられる仕上がりだ。
夜桜をイメージしたピーチフレーバーシロップに、白桃、ラベンダー、カシス、バニラの香りを凝縮した爽やかなソーダ。白桃ジュレの食感と炭酸の刺激で、さくらの香りに癒やされながらも、すっきりとした後味を楽しめる一杯だ。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞687円 ＜店内利用の場合＞700円
※桃果肉・果汁5%未満。うち、白桃の割合は99%
＜持ち帰りの場合＞618円 ＜店内利用の場合＞630円
＜持ち帰りの場合＞579円 ＜店内利用の場合＞590円
※白桃果肉・果汁5%未満 ※桜香料使用
販売期間：2026年2月18日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
取扱店舗：全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)
