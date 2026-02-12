「きかんしゃトーマス」の屋内型テーマパークにチョコレートまみれのパーシー!?ダンスイベントも開催中
「きかんしゃトーマス」の屋内型テーマパーク「トーマスタウン」(埼玉県三郷市)では、2026年2月28日(土)までの期間、ダンスイベントが行われている。
【写真】まるでホラー⁉チョコレートまみれになったパーシー
■ダンスイベントにたくさん参加してスタンプカードの特典をゲットしよう！
トップハム・ハット卿が開いたというストーリーのもと開催されているこのダンスイベントは、2025年10月と12月に配布された「DANCEイベントスタンプカード」を使える最後のチャンス。ダンスイベントに参加するとカードにスタンプが押され、参加回数に応じてポップコーンの割引をはじめとしたさまざまな特典が手に入る。参加費は無料で、開催場所はナップフォードスクエア(中央広場)、平日は14時から、土日祝は16時からスタートする。
■バレンタインデーにちなんだイベントにも注目！
ダンスイベントを開催する期間には、バレンタインデーにちなんだイベントも行われる。「トーマスタウン」の目玉アトラクション「シアタートレイン」では、チョコレートまみれになったパーシーが登場！
さらに、土日祝にはパーシーも走行。アトラクション内では、人気エピソード「パーシーのチョコクランチ」のストーリーが楽しめる。乗車すると期間限定で「チョコレートパーシー」デザインの記念切符ももらえるぞ。
また、「トーマスタウン」だけでなく、「トーマスステーション」(池袋・岐阜・和泉)でも「ハッピーバレンタインキャンペーン」を開催中！
プラレールやトミカ、スターターセット(新三郷のみ)を1500円以上購入すると、チョコレートパーシーとトーマスをデザインしたオリジナルシールがもらえる。
「トーマスタウン」や「トーマスステーション」で遊んだ姿を「#トーマスタウン(または#トーマスステーション)」と「#チョコレートパーシー」のハッシュタグをつけてInstagramとX(旧Twitter)に投稿した人の中から、抽選で20名に「プラレール パーシーとチョコレート貨車」または「トミカ トーマスと貨車のにぎやかパーティーセット」が贈られるSNS投稿キャンペーンも実施中だ。
「トーマスタウン」は、寒い季節は暖房の効いた屋内で遊ばせたい！という人にもぴったり。ぜひ足を運んでみて！
