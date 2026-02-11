春のレイヤードスタイルに最適解なのは【キャミワンピ】

単体ならセクシーに、Tシャツと掛け合わせてカジュアルに、タートルネックをインしてクラシカルに…。レイヤードによって、いくらでも表情を変えることができるキャミワンピ。

コスパよく春のトレンドを満喫できるアイテムなので見逃せません！



完売間近です！キャミワンピとレーストップスのセット

レースレイヤードキャミワンピース／ánuans

程よい光沢感を放つキャミワンピは、透け感が気にならない程よい厚みで高級感満点。レース生地のトップスとのセットアイテムなので、コーディネートを考える手間なく届いてすぐに着用していただけます。もちろんそれぞれ単品使いもOK。

華奢なストラップとVネックラインがデコルテまわりを美しく演出してくれます♡ウォッシャブル対応なのも嬉しいポイント。

繊細なテープレースをあしらい華やかに

レーストリムプリントキャミワンピース／SNIDEL

クラシカルなフローラルプリントのサテンワンピがお目見え。胸元、肩紐、ウエストにレースを施して華やかさをプラス。背中にゴムシャーリングを加えたことで、フィット感も高めました。春はカーディガンやジャケットと組み合わせて、着こなしてみてください。肩紐を幅広に設定しているぶん、肌見せを控えられ上品な印象に。

アイボリー、ブラック、イエローの３色展開。

ジャケット風カーデとのセットで今すぐ着られる♡

カーデセットプリントキャミワンピース／LILY BROWN

きちんと見えするカーデと柔らかなサテンキャミワンピのセットアイテム。ヴィンテージ柄で仕上げたワンピは、Iラインシルエットですっきりとした印象を与えてくれます。光沢のあるサテン生地仕立てで、女性らしさも満点。

カラーはイエロー、ピンク、アイボリーの３色展開です。

リボンデザインの華奢な肩紐に視線集中

タックドレープキャミワンピース／FRAY I.D

肩紐のリボンはお好みの位置で結べ、ワンピの丈感を調節しやすい仕様。胸元は開きすぎないデザインなので安心して着用できます。単品使いはもちろん、さらっとシャツを羽織ったコーデもおすすめ。

女性らしい雰囲気を放つアイボリー、チェックを描いたライトブルー、レトロなドットが際立つブラウンの３色展開です。

ミックスコーデを楽しむならランジェリー風キャミワンピを

ヴィンテージスリップサテンミニワンピース／LILY BROWN

トレンドのランジェリーライクなキャミワンピは、カジュアルなアウターやマニッシュやジャケットなど、あえて正反対をいくアイテムとのミックスコーデが推なんです。デニムとのレイヤードもおすすめです。ボトムと組んで、トップス感覚で使いやすい丈感もポイント。こちらはドット、ライトブルー、ブラックの３色展開です。