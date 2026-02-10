銅釜の力で、毎日ふっくら、おいしいごはん。使いやすさとおいしさを両立した【山善】の炊飯器がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
おいしさも使いやすさも一台にぎゅっとまとめたアイテム。毎日のご飯をもっと快適に【山善】の炊飯器がAmazonに登場!
山善の炊飯器は、熱伝導率の高い銅釜を採用することで、釜全体を均一に加熱し、炊きムラを抑えながらふっくらとしたご飯に仕上げるモデル。底面IHと蓋ヒーターによるWヒーター構造が、お米一粒一粒の芯までしっかり熱を通し、毎日の食卓に安定したおいしさを届ける。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
白米、省エネ、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、少量高速の全8種類の炊き分けメニューを搭載し、ライフスタイルに合わせた炊飯が可能。24時間まで設定できるタイマー機能を備えているため、朝食や帰宅時、来客時など、炊きたてを食べたいタイミングに合わせて準備できるのも便利だ。
炊き込みご飯や混ぜご飯の後に気になるニオイには、高温の蒸気で内部のニオイを分解・除去するクリーンモードが活躍。次に炊くご飯へのニオイ移りを防ぎ、いつでも気持ちよく使える。
計量カップとしゃもじが付属しているため、届いたその日からすぐに炊飯を始められる。使いやすさ、機能性、安全性をバランスよく備えた、毎日の食生活をしっかり支える一台となっている。
