クイズ答えて「カロリーメイト」無料券もらえる！ローソン・ファミマ・ミニストップ・セブンのお得なキャンペーンまとめ《2月10日時点》

ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブンは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2026年2月10日時点で発表されているお得情報をまとめました。

コーヒーやソフトクリームが値引きに

ローソンのキャンペーン

【マチカフェモカブレンド20円引き】

2月10日から16日までの期間、マチカフェの「モカブレンド（S）」と「アイスモカブレンド」をそれぞれ20円引きで購入できます。

なお、沖縄地域のローソンでは取り扱いはありません。タンブラー販売の場合、タンブラー販売価格から値引きされます。

ファミリーマートのキャンペーン

【ユンケル200円引き】

2月10日から3月2日までの期間、「ユンケルローヤルC3」＜指定医薬部外品＞が200円引きになるクーポンをファミペイアプリで配信しています。

ミニストップのキャンペーン

【ソフトクリーム50円引き】

2月7日から16日までの期間、対象のソフトクリームが本体価格から50円引きに。また、ミニストップアプリ・ミニストップアプリ版モバイルオーダークーポンを利用すると、さらに50円引きで購入できます。

対象商品は、「北海道ミルクソフト」「チョコソフト」「ミックス」です。

セブンのキャンペーンは大量

セブンのキャンペーン

【カロリーメイト無料】

2月3日10時から16日までの期間、Z会が監修する超良問を5問連続正解すると、対象のカロリーメイト ブロック（2本入り）のいずれか1個に使える無料クーポンがもらえます。

引き換え対象商品は以下の通り。

●チーズ味

●バニラ味

●チョコレート味

●メープル味

●フルーツ味

キャンペーンの詳細は公式サイトから確認できます。

クーポン利用期間は2月3日10時から23日まで。

【ヤクルト30円引き】

2月4日から10日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「ヤクルト Y1000」「ヤクルト Y1000 糖質オフ」（各110ml）のどちらか1本を購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月4日から17日まで。

【カゴメ野菜飲料30円引き】

2月4日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のカゴメ野菜飲料を購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●カゴメ 野菜生活100（200ml）

●カゴメ 野菜生活100 ベリーサラダ（200ml）

●カゴメ 野菜生活100 マンゴーサラダ（200ml）

●カゴメ トマトジュース 食塩無添加（200ml）

●カゴメ 野菜一日これ1本（200ml）

クーポン利用期間は2月4日から24日まで。

【マウントレーニア50円引き】

2月5日から11日までの期間、対象のマウントレーニアを1本購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●マウントレーニア カフェラッテ（240ml）

●マウントレーニア カフェラッテ ノンシュガー（240ml）

●マウントレーニア クリーミーラテ

●マウントレーニア ディープエスプレッソ

クーポン利用期間は2月5日から18日まで。

【GABA・リベラ50円引き】

2月5日から18日までの期間、対象のGABA・リベラのどちらか1個を購入するごとに次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●GABA ミルク スタンドパウチ

●GABA ビター スタンドパウチ

●リベラ ミルク

●リベラ ビター

●リベラ 香ばしパフ＆アーモンド

クーポン利用期間は2月5日から25日まで。

【お酒300円引き】

2月6日から19日までの期間、アサヒ「スーパードライ」（350ml／500ml）を1本購入すると、「ジャックダニエル ブラック」（700ml）・「ワイルドターキースタンダード」（700ml）のどちらか1本に使える300円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月6日から26日まで。

【中華まん20円引き】

2月7日から11日までの期間、中華まん全品を20円引きで購入できます。

【森永ダース20円引き】

2月9日から22日までの期間、森永「ダース ミルク」「白いダース」のどちらか1個を購入するごとに、次回使える20円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月9日から3月1日まで。

【オイコスヨーグルト50円引き】

2月10日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のダノン「オイコス ヨーグルト」を購入するごとに、50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ダノン オイコス プレーン加糖（123g）

●ダノン オイコス ストロベリー（113g）

●ダノン オイコス ブルーベリー（113g）

クーポン利用期間は2月10日から3月2日まで。

【コカ・コーラ30円引き】

2月10日から23日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「コカ・コーラ ゼロ」「コカ・コーラ プラス」のどちらか1本を購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月10日から3月2日まで。

【ななチキ・ザクチキ33円引き】

2月12日から18日までの期間、「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」を232円（税込み250円）から33円引きの199円（税込214円）で購入できます。

コンビニ各社は、今週もさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ