·ëº§¼°¤ÎËÜ²»¡£¡Ö¼°¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×ÁØ¤Î9³äÄ¶¤¬¡È¼°¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡É¤È²óÅú
LINE¤Ç¤Ç¤¤ë¼°¾ìÃµ¤·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥È¥¥Ï¥Ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥¥Ï¥Ê¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢·ëº§¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ûº§¤Î20¡Á30ÂåÃË½÷362Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤¬·ëº§¼°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£20¡Á30Âå¤Î·ëº§¼°Ì¤¼Â»ÜÁØ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÄ´ºº
Áªµó¤òÁ°¤Ë¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢·ëº§¤ä·ëº§¼°¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¡Ö²Ä½èÊ¬½êÆÀ¡á¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢º§°ù¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000027297.html ¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢·ëº§¼°¤ËÂÐ¤¹¤ëÈñÍÑµÚ¤ÓÀÇÉéÃ´¤¬µÚ¤Ü¤¹°Õ»×·èÄê¡¢ÆÃ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ä²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ä½èÊ¬½êÆÀ¡á¼ê¼è¤ê¤ÎÁý²Ã¡×¤Ç¡¢Ç¯´Öº§°ù¿ô¤¬¡¢Ìó2Ëü5,175ÁÈÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¥È¥¥Ï¥Ê¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õ¼±¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÁØ¤¬5.3¡óÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢2023Ç¯¤ÎÇ¯´Öº§°ù¿ô¤Ï47.5ËüÁÈ¤ÈÀï¸åºÇ¾¯¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Î5.3¡ó¤ÎÊÑ²½ÁØ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢2023Ç¯¤Îº§°ù¿ô¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ»î»»¤·¤¿·ë²Ì¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó2.5ËüÁÈ¤Îº§°ù¤¬¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯´Öº§°ù¿ô¤ò50ËüÁÈµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç²óÉü¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·ëº§¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë¡Ö·ëº§¼°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÈñÍÑÌÌ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£·ëº§¼°¤Î¾ÃÈñÀÇ¡¢9³ä°Ê¾å¤¬ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡Ö·ëº§¼°¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×ÁØ¤Î91.7¡ó¤¬¡È·ëº§¼°¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡É¤È²óÅú
Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¼°¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤Î91.7¡ó¤¬¡Ö·ëº§¼°¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ëº§¼°¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢ÈñÍÑÌÌ¤¬ÉÔ°Â¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢83.7¡ó¤¬¡Ö·ëº§¼°¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¤â²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë·ëº§¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ëº§¤«¤é5Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Î¤¦¤Á¡¢20.5¡ó¤¬¡Ö·ëº§¼°¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢ÈñÍÑÌÌ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£
·ëº§¼°¤Ï¡Ö·ëº§Ä¾¸å¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈñÍÑ¤ä´Ä¶¤¬À°¤¨¤Ð¡¢·ëº§¸å¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÁªÂò¤µ¤ì¤¦¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê¼è¤ê¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢·ëº§¼°¼Â»Ü¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¸å²¡¤·
²¾¤Ë¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¡á¼ê¼è¤ê¤¬Ç¯´Ö30Ëü±ßÁý¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢53.5¡ó¤¬¡Ö·ëº§¼°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë·¹¤¯¡×¤È²óÅú
Æ±¤¸¤¯¡Ö·ëº§¼°¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤¬ÈñÍÑÌÌ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÁØ¤ËÂÐ¤· ¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇÅù¤Ë¤è¤êÀ¤ÂÓ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Ç¯´Ö30Ëü±ßÁý¤¨¤¿¾ì¹ç¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢53.5¡ó¤¬¡Ö·ëº§¼°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë·¹¤¯¡×¤È²óÅú¡£
²Ä½èÊ¬½êÆÀ¡á¼ê¼è¤ê¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢·ëº§¼°¼Â»Ü¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¼°¤Î¼Á¤äµ¬ÌÏ¤Ë¤â±Æ¶Á
²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬²¾¤ËÇ¯´Ö30Ëü±ßÁý¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö·ëº§¼°¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×ÁØ¤Î62.5¡ó¤¬¼Â»Ü»þ´ü¡¦Í½»»¡¦ÆâÍÆ¤ò¡È¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡É¤¹¤ë¤È²óÅú
¡Ö·ëº§¼°¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ Æ±ÍÍ¤Ë¡ÖÀ¤ÂÓ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Ç¯´Ö30Ëü±ßÁý¤¨¤¿¾ì¹ç¡×¤òÁÛÄê¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢62.5¡ó¤¬¡Ö¼Â»Ü»þ´ü¤òÁá¤á¤ë¡×¡ÖÍ½»»¤òÁý¤ä¤¹¡×¡ÖÆâÍÆ¤ò¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î¹àÌÜ¤òÁý¤ä¤¹¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¼°¤ò¤ä¤ë¡¦¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤Î¼Á¤äµ¬ÌÏ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼ã¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê»Ù±ç
¼ã¼Ô¤¬·ëº§»þ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÇ¹µ½ü¤äÊä½õ¶â¤Ë¤è¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê·ÐºÑ»Ù±ç
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö·ëº§¡¦·ëº§¼°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤À©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤â²óÅú¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ëº§¡¦½Ð»º¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÇ¹µ½ü¤Î³È½¼¡Ê41.2¡ó¡Ë¡×¼¡¤¤¤Ç¡Ö·ëº§¼°ÈñÍÑ¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¡Ê32.3¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢À¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¼ÂÅª¤Ê»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾ò·ï¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¡×ÁØ¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬¡¢·ëº§¼°¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢·ëº§¼°¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ÎÈñÍÑÌÌ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤ä²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý¸º¤¬¡¢·ëº§¼°¤Î°Õ»×·èÄê¤äÆâÍÆ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈñÍÑÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤äÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¡×¤ò¸½¼Â¤ÎÁªÂò¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Î·ëº§¡¦·ëº§¼°¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤À¤ÈÆ±¼Ò¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤äÊä½õÀ©ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê»Ù±ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·ëº§¼°¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡¦¼«¼Ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°Ä´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü¡Á2·î2Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20Âå¡Á30Âå¤Î·ëº§¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ûº§ÃË½÷
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§362Ì¾
²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¡§
¡ÚÀÊÌ¡ÛÃËÀ19.8¡ó¡¢½÷À80.2¡ó
¡ÚÇ¯Âå¡Û20Âå¡§69.5¡ó¡¢30Âå¡§30.5¡ó
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë