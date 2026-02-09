銀座コージーコーナー×サンリオ♡春限定「ララプランタン」焼菓子ギフト

銀座コージーコーナーから、ホワイトデーや春のお祝いにぴったりなサンリオキャラクターズとの限定コラボギフトが登場します。2026年2月12日（木）より期間限定で発売される【サンリオキャラクターズララプランタン】は、お茶会を楽しむハローキティたちの愛らしいデザインが魅力。焼菓子専門ブランド「la la printemps」とサンリオが出会い、贈る側も受け取る側も笑顔になる、とっておきのスイーツギフトに仕上がっています♡

お茶会デザインが可愛い限定ギフト

今回のコラボでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミがお茶会を楽しむ限定デザインを採用。キャラクターをプリントしたクッキーやマドレーヌを、ボックスや缶、ポーチに詰め合わせました。

＜ハローキティ＆シナモロール＞クッキーアソート（8個入）550円（税込594円）と＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）550円（税込594円）は、いちご風味とホワイトチョコ風味のクッキー各4個入りで、気軽なギフトにおすすめです。

ユーハイム×ポケモン♡春を彩るピンクポケモンのスプリングギフト

選べる6種の焼菓子ラインアップ

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）900円（税込972円）は、アールグレイマドレーヌ2個、いちごマドレーヌ1個、プラリネショコラサブレ2個、クッキー大（ホワイトチョコ風味＆いちご風味）2種各2個入り。

さらに＜ティータイムBOX（13個入）＞1,200円（税込1,296円）、＜ティータイム缶（9個入）＞1,500円（税込1,620円）、＜ティータイムポーチ（6個入）＞1,500円（税込1,650円）※標準税率10％対象商品も展開。

用途や予算に合わせて選べます。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

ホワイトデー＆春ギフトに

販売期間は2026年2月12日（木）から3月14日（土）頃まで。全国の銀座コージーコーナー店舗（一部地域を除く）に加え、2月16日（月）10時からはオンラインショップでも購入可能です。

※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。専用手提げ袋付きで、ホワイトデーや春のごあいさつ、新生活の贈り物にも活躍します。

春の気持ちを届ける甘い贈り物

サンリオキャラクターズと一緒に過ごす、やさしく甘いティータイム。銀座コージーコーナーならではの上質な焼菓子と、心ときめく限定デザインは、この季節だけの特別な魅力です。

大切な人への感謝や応援の気持ちを込めて、もちろん自分へのごほうびにも♪春の始まりにぴったりな【ララプランタン】で、笑顔あふれるひとときを楽しんでみてください。