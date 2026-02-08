ゆうちゃみが魅せるPEACH JOHN春ビジュアル♪盛れる最新ランジェリー

PEACH JOHNが春の訪れとともに公開した新ビジュアルに、ゆうちゃみが登場。大ヒットシリーズの最新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」をはじめ、華やかさと大人っぽさを両立したランジェリーが揃います。軽やかなレースや春色カラーが、身に着けるだけで気分を上げてくれるラインアップ。新しい季節のスタートに、自分らしさを引き立てる一着を見つけたくなるコレクションです。

盛れるノンワイヤーブラの新定番



ノンワイヤーブラ売上No.1※シリーズから登場した「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」は、ワイヤーなしでもくっきり谷間を実現。

サイドから下にかけて厚みを持たせたカップとボーン入り設計で、安定感のある着け心地が魅力です。

シアーな刺しゅうレースに配色ライニングを重ねたデザインは、甘さと大人っぽさのバランスが絶妙。春らしい華やかさを楽しめます。

※PEACH JOHN内2025年1月1日～12月31日の販売実績

・盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース

価格：3,300円

サイズ：B～FカップUB65/70/75

カラー：ブラック・ブルーグレー・ホワイト・ローズ・ライトピンク（全5色）

・盛れるショーツ エンブロイダリーレース

価格：1,500円

サイズ：S・M・L

・盛れるソング エンブロイダリーレース

価格：1,800円

サイズ：S/M・M/L

売上No.1盛りブラの新色登場



「ナイスバディブラ」は、サイズ別設計カップとソフトタッチワイヤーで、理想のヴィーナスバランスを叶えるPEACH JOHNの名品。

新作カラーは、チョコミントを思わせる爽やかなアッシュミント。肌なじみがよく、春の装いにも自然に溶け込みます。

やせ型からグラマーさんまで、体型を選ばず美しいシルエットを演出してくれるのも嬉しいポイントです。

・ナイスバディブラ

価格：3,300円

サイズ：A～GカップUB65/70/75/80（Aカップ・U60は通販限定、UB80はC・D・Eカップのみ）

カラー：アッシュミント（他、全11色）

・ナイスバディショーツ

価格：1,800円

サイズ：S・M・L

・ナイスバディソング

価格：1,800円

サイズ：S/M・M/L

【ナイスバディサニタリー】

価格：2,100円

サイズ：S・M・L

カラー：一部カラーのみ

春をまとう華やかランジェリー



「スウィートフラワーレースブラ」は、盛りすぎず自然に整えるナチュラルなバストメイクが魅力。毎日着けたくなる快適さと、春らしい花モチーフのデザインを両立しています。

・スウィートフラワーレースブラ

価格：3,000円

サイズ：B～GカップUB65/70/75

カラー：レッド・ピンク・ブルー（全3色）

・スウィートフラワーレースショーツ

価格：1,800円

サイズ：S・M・L

・スウィートフラワーレースソング

価格：1,800円

サイズ：S/M・M/L

さらに、立体的なローズチュールが印象的な「ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ」は、リボンストラップでアレンジ自在。軽やかな着け心地で、気分まで華やかにしてくれます。

・ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ

価格：3,600円

サイズ：BC・DEカップUB70/75

カラー：ピンク・レッド（全2色）

・ローズチュールショーツ

価格：1,800円

サイズ：S・M・L

新しい季節はランジェリーから



ゆうちゃみが纏うPEACH JOHNの春コレクションは、盛れる機能性とときめくデザインを兼ね備えたラインアップ。毎日身に着けるものだからこそ、気分が上がる一着を選びたいですよね。

春の始まりに、自分らしさを更新してくれるランジェリーを味方にして、前向きな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか♡