スキンケア迷子を救う革命！？スマホひとつで自分の肌知ることから始まる新しいスキンケア週間
大切なのは自分の肌を知ること
確信を持ってスキンケアを選べばお手入れ中もリラックスしてスキンケアができると思います
流行っているから。有名な美容家さんがおすすめしているから。口コミが良かったから。そんな理由でスキンケアを選んで、数日使ってから「あれ？これ私の肌には合ってないのかも。」と気づくことありませんか？
実は私もあります。情報が溢れる今だからこそ迷ってしまう。だからこそ一番大切なのは自分の肌を知ることだと私は思っています。乾燥していると思ったけど実はインナードライ肌だったり、敏感肌だと思っていたけど実は角層が厚くごわつきやすい肌だったり。自分の肌状態を見誤ってしまうと一気にスキンケアの効果が半減してしまったり、むしろ肌トラブルを引き起こす原因になってしまうこともあります。
スマホ一つで自分の肌がわかる時代へ
スマホで簡単に自分の肌を解析せてもらえる時代が来たなんて
花王の新ブランド「SOFINA SYNC＋（ソフィーナ シンクプラス）」は、
長年にわたる角層研究と、独自のRNA解析研究の知見を掛け合わせて誕生した、新しいスキンケアブランドです。革新的な「肌遺伝子モード解析」を導入し、スマホで素肌を撮影するだけで、AIが独自アルゴリズムにより今の肌タイプを分析してくれます。
この解析には、花王のRNA研究の知見が応用されています。
RNAはDNAと違い、環境や生活習慣によって変動しやすく、今の“肌の状態”を映す鏡なのです。だからこそ、RNAを知ることで、よりリアルな肌の状態をしることができるのです。
解析結果は「肌遺伝子モード」として、C1・C2の2タイプに分類。
C1タイプは、
ターンオーバーがやや鈍く角層が厚めで、ごわつきやくすみが気になりやすい傾向。
角層に柔らかさとうるおいを与えるケアが相性の良いタイプ。
C2タイプは、
ターンオーバーがやや活発で角層が薄め。外的刺激を受けやすいため、うるおいのバリアを整えるケアが相性の良いタイプです。
肌状態は日々変化するため、約1か月ごとに解析することで、より今の自分に合ったケアが見えてきます。
自分の結果を見て、「なんとなく」が「確信」に変わった
自分の肌を知ることが美肌への最短ルート
私も実際に「SOFINA SYNC＋」の肌解析を体験してみたところ、結果は C2タイプ でした。
もともと大きなトラブルが多いわけではないけれど、赤みが出やすかったり、どちらかというとシミができやすい肌質。なんとなく「敏感寄りの肌なのかな」と思ってはいましたが、解析結果を見て、これまでの肌の変化にすべて納得がいきました。
実は昔、ニキビができたことをきっかけに「角質が厚いのかも」と思い込み、美容皮膚科でピーリングを受けたことがあります。でも結果は、肌がただれてしまい、逆に荒れてしまった経験がありました。今振り返ると、あの時のニキビの原因は角質の厚さではなく、肌の内側の炎症だったのだと思います。肌を正しく理解できていなかったからこそ、必要以上に刺激を与えてしまっていた。今回C2タイプだと知ったことで、「守るケア」「バリアを整えるケア」が今の私の肌にも大切なのだと実感しましたし、ずっと変わらないわけではないことを鑑みて、自分に本当に必要なスキンケアだけを選べるようになる。
SOFINA SYNC＋は、そんなスキンケアの本質を教えてくれる存在だと感じています。そしてSOFINA SYNC＋に限らず、「肌遺伝子モード解析」は、今後他のスキンケアを選ぶ道標にもなってくれるはずです。
RNA研究が導くヘアケアの未来
肌だけではなく頭皮にも。RNA研究の今後が楽しみです。
さらに注目したいのは、RNA研究の知見が頭皮ケアにも応用されているということです。肌だけでなく、頭皮もまた年齢や生活習慣、環境の影響を大きく受けるパーツ。乾燥、皮脂バランス、炎症、めぐりの低下など、
実は顔と同じように「個性」と「変化」を持っています。
花王ではRNA研究を応用し、
頭皮の状態をより深く理解するための解析技術も進化。そして今後発売予定のヘアケアブランド 「the answer」 では、頭皮と髪の状態を解析し、16タイプの中から自分に合ったヘアケアを選べるという新発想のシステムが登場予定です。スキンケアと同じように、ヘアケアも「なんとなく選ぶ」時代から「自分の状態を知って選ぶ」時代へ。肌も、頭皮も、髪も。すべては“自分を知ること”から始まる。
そんな美容の未来を感じさせてくれる取り組みだと感じています。