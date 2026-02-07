「さよなら...激安リップ...」　ちふれの300円台リップの廃盤に驚きの声、リニューアルで880円に。

プチプラ＆ハイコスパ商品で有名なコスメブランド「ちふれ」は、2026年2月1日から「ちふれ ラスティング リップスティック」を順次販売中です。

それに伴い、1月末で生産終了となったリップもあります。SNSでは「ショックすぎる」「ちふれの300円リップ廃盤？！？！」「さよなら...激安リップ...」など、驚きの声が上がっています。

新リップは880円

以下は生産終了のリップ＆ケースです。

・「ちふれ 口紅（詰替用）」

118 ピンク系、136 ピンク系パール、212 ローズ系パール、416 オレンジ系パール、517 レッド系パール、549 レッド系パール、647 ベージュ系、748 ブラウン系、750 ブラウン系

・「ちふれ 口紅 ラスティング タイプ」

283 ローズ系、584 レッド系

・「ちふれ 口紅 ケース」

1 ホワイト

・「ちふれ 口紅 ケース メタル」

1 ピンク、2 チャコール グレー

・「ちふれ 口紅 ケース」

D2、D4、D5

記者は2月6日、都内のドラッグストアで「ちふれ 口紅（詰替用）」（385円）や「ちふれ 口紅 ラスティング タイプ」（660円）を見かけました。生産終了商品のリストに愛用のリップがある人は、今のうちに確保しておくのがベスト。

新発売の「ちふれ ラスティング リップスティック」（880円）は、みずみずしいつやと高発色の"グロス"、自然で肌になじむ仕上がりの"シアー"、ほどよいつや感と高発色の"セミグロス"の3つの質感で展開するリップスティックです。

うるおい成分や、乾燥による唇あれを防ぐ成分を配合することで、しっとり感が続きます。また、すべり性のよい油剤を配合。ムラなくなめらかにのびて唇にピタッと密着し、つけたての発色をキープします。

豊富なカラー展開も特徴で、シーンに合わせて質感を選べることに加え、黄み系から青み系、あざやか系からくすみ系など、全11色です。

専用のケースもあります。単色の「ちふれ リップスティック ケース」（3色展開）は363円。ブルーグレーをベースとしたリボンモチーフが上品で可愛い「ちふれ リップスティック ケース D」は418円です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）