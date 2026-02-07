「さよなら...激安リップ...」 ちふれの300円台リップの廃盤に驚きの声、リニューアルで880円に。
プチプラ＆ハイコスパ商品で有名なコスメブランド「ちふれ」は、2026年2月1日から「ちふれ ラスティング リップスティック」を順次販売中です。
それに伴い、1月末で生産終了となったリップもあります。SNSでは「ショックすぎる」「ちふれの300円リップ廃盤？！？！」「さよなら...激安リップ...」など、驚きの声が上がっています。
新リップは880円
以下は生産終了のリップ＆ケースです。
・「ちふれ 口紅（詰替用）」
118 ピンク系、136 ピンク系パール、212 ローズ系パール、416 オレンジ系パール、517 レッド系パール、549 レッド系パール、647 ベージュ系、748 ブラウン系、750 ブラウン系
・「ちふれ 口紅 ラスティング タイプ」
283 ローズ系、584 レッド系
・「ちふれ 口紅 ケース」
1 ホワイト
・「ちふれ 口紅 ケース メタル」
1 ピンク、2 チャコール グレー
・「ちふれ 口紅 ケース」
D2、D4、D5
記者は2月6日、都内のドラッグストアで「ちふれ 口紅（詰替用）」（385円）や「ちふれ 口紅 ラスティング タイプ」（660円）を見かけました。生産終了商品のリストに愛用のリップがある人は、今のうちに確保しておくのがベスト。
新発売の「ちふれ ラスティング リップスティック」（880円）は、みずみずしいつやと高発色の"グロス"、自然で肌になじむ仕上がりの"シアー"、ほどよいつや感と高発色の"セミグロス"の3つの質感で展開するリップスティックです。
うるおい成分や、乾燥による唇あれを防ぐ成分を配合することで、しっとり感が続きます。また、すべり性のよい油剤を配合。ムラなくなめらかにのびて唇にピタッと密着し、つけたての発色をキープします。
豊富なカラー展開も特徴で、シーンに合わせて質感を選べることに加え、黄み系から青み系、あざやか系からくすみ系など、全11色です。
専用のケースもあります。単色の「ちふれ リップスティック ケース」（3色展開）は363円。ブルーグレーをベースとしたリボンモチーフが上品で可愛い「ちふれ リップスティック ケース D」は418円です。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）