ウィキッド永遠の約束×サマンサタバサ♡魔女の世界観バッグ登場
映画の世界観をそのまま日常に取り入れられる、心ときめくコラボレーションが登場します。サマンサタバサから、映画『ウィキッド永遠の約束』の世界を表現した特別なアイテムがラインアップ。物語を彩るふたりの魔女の存在感と、女性らしいエレガンスが融合したデザインは、持つだけで気分を高めてくれるはずです。
ふたりの魔女を映すショルダーバッグ
価格：29,700円
ショルダーバッグは、エルファバとグリンダが物語の中で身にまとうドレスをイメージしたカラーを採用。
エルファバを象徴する魔法のほうき、グリンダの優美さを表現した光輝く蝶のモチーフがワンポイントであしらわれています。
裏地には、それぞれのキャラクターを連想させる配色を施し、細部まで物語性を感じさせる仕上がりに。
ゴールド金具のベルトモチーフが華やかさを添え、スタイリングの主役として活躍します。
物語を添えるバッグチャーム
価格：6,600円
バッグチャームは全3種を展開。
グリンダをイメージした蝶モチーフ、バッグ裏地と同様の総柄にエルファバのシルエットを配したデザイン、さらに物語に登場するキャラクターを表現したモチーフなど、コレクションしたくなるラインアップです。
バッグと組み合わせることで、より深く『ウィキッド永遠の約束』の世界観を楽しめます♪
世界観と実用性を両立
ファンタジックなモチーフを取り入れながらも、日常使いしやすいフォルムと上品さをキープしているのはサマンサタバサならでは。
映画の余韻を感じながら、ON・OFF問わず活躍するアイテムとして取り入れられます。
発売スケジュール：
2026年2月2日(月)～サマンサタバサ展開店舗、公式オンラインショップにて予約販売開始
2026年2月9日(月)～サマンサタバサ展開店舗にて販売開始
UniversalStudiosLicensingLLCとの商品化契約に基づき、サマンサタバサジャパンリミテッドが企画・制作した特別なコラボレーションです。
ⓒUniversalCityStudiosLLC.AllRightsReserved.
魔法のような特別感を日常に♡
『ウィキッド永遠の約束』の物語とサマンサタバサのフェミニンな世界観が重なり合った今回のコラボアイテム。
バッグやチャームに込められた細やかなこだわりは、持つたびに物語のワンシーンを思い出させてくれます。特別な一本として、ぜひワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか♡