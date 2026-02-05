ビームス プラスが「ダブル アール エル」とのコレクション発売　大戦期モデルをベースにしたジャケットなど

「ビームス プラス（BEAMS PLUS）」が、ラルフローレンのデニムライン「ダブル アール エル（DOUBLE RL）」とのコレクション「Double RL for BEAMS PLUS」を2月7日に発売する。ビームス プラス 原宿、ビームス プラス 丸の内、ビームス プラス 大阪、ビームス メン 渋谷、ビームス ライフ 横浜、ビームス神戸、ビームス 名古屋、ビームス辻堂および公式オンラインストアで取り扱う。

同コレクションは、第二次世界大戦下の物資統制により生まれた通称「1944モデル」をベースとしたジャケット「TYPE 1 JACKET」とパンツ「1944 VINTAGE 5POCKET JEANS」で構成。「TYPE 1 JACKET」（14万8500円）は、当時存在した46サイズ以上に見られる背面セパレート仕様「Tバック」をデザインに落とし込んだほか、月桂樹が刻印されたドーナツボタンや針抜き仕様のバックルバックなどの大戦期特有のディテールを取り入れた。

「1944 VINTAGE 5POCKET JEANS」（9万200円）も同様に、大戦期を象徴するデザインを採用した。

アイテムは、アメリカで製造されており、フラッシャーには「EXCLUSIVE LIMITED PRODUCTION FOR BEAMS+」と刻印されたスペシャルラベルが付属。カラーはインディゴのみを展開する。

▪️取扱店舗：ビームス プラス 原宿／ビームス プラス 丸の内／ビームス プラス 大阪／ビームス メン 渋谷／ビームス ライフ 横浜／ビームス神戸／ビームス 名古屋／ビームス辻堂／ビームス公式オンラインストア