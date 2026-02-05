ザ・ノース・フェイスから「ジェネラル アスレチック レクリエーション」がデビュー、トレランに着目

「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」から、新コレクション「ジェネラル アスレチック レクリエーション （General Athletic Recreation、以下GAR）」がデビューする。2月14日から、ザ・ノース・フェイス公式オンラインストア、直営店および一部取扱店舗で取り扱う。

GARは、山を走るアクティビティである「トレイルランニング」に着目したコレクションで、荷物を携帯して走ることを目的に設計されるミニマルなデザインや、寒暖差の大きい環境を長く走り続けるために搭載した機能性などの要素を、ザ・ノース・フェイス既存のアスレチック、アウトドア文脈と融合。アウトドアと都市をよりシームレスに繋ぐアイテムを開発していくという。

ファーストコレクションとして、防水透湿性を備えた20デニールナイロンを採用した柔らかくしなやかな着心地が特徴のレインウェア「GAR Light Rain Jacket」（3万1900円）や、湿気を吸いながらベタつきを抑えるナイロン素材で製作した「GAR Wind Jacket」（2万3100円）と「GAR Wind Skirt」（1万7600円）、高通気とUVカットの機能を備えた素材「ブリーズレンジ（BREEZERANGE）」を使用した「GAR L/S Shirt」（1万5400円）、ブランドロゴをフロントにあしらったTシャツ（3種、各7920円）をラインナップする。

