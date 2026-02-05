友だちの推しがグループ脱退！？その後、リアコの主人公に【まさかの悲劇】が...！

今回、Ray WEB編集部は、推し活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。

主人公が絶句した衝撃的なニュースとは...？

原案：Ray WEB編集部
作画：ほや助

ライター Ray WEB編集部