街でもアウトドアでも活躍。シンプル＆万能【ロゴスパーク】バックパックをAmazonで発見‼
ミニマルに、スマートに。あなたの毎日を支えること間違いなし【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、通勤・通学からアクティブな週末まで、あらゆるシーンに対応する万能バックパック。無駄をそぎ落としたミニマルなデザインに、アウトドアブランドならではの耐久性と使いやすさを詰め込んだ、スマートな大容量モデルとなっている。
さらに、ボトム部には汚れ物やシューズを分けて収納できるセパレートポケットを搭載。ジムバッグやスポーツバッグとしても使いやすい設計となっている。
両サイドにはドリンクボトル用ポケットを配置し、コンプレッションベルトを組み合わせることで荷物の揺れを抑え、安定した背負い心地を実現する。
背負い心地にもこだわり、クッション入りショルダーストラップと背面パッドを採用。
アウトドアブランドらしい耐久性のある素材を使用し、日常のハードな使用にも耐えるタフさを備えている。シンプルでスタイリッシュなルックスは、学生からビジネスパーソンまで幅広い層に馴染み、男女問わず使いやすいデザイン。毎日をアクティブに過ごす人にとってちょうどいい、頼れるバックパックとなっている。
