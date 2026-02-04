「I have a food baby」の意味は？ご飯を食べた後に言いたくなる！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「お腹いっぱいだよ」でした！

「food baby」は、食べ物でお腹が膨れている状態から、赤ちゃんを妊娠していることを連想した表現です。

スラングとして使われる表現で、一般的には「I’m full.」や「I’ve had enough.」が使われますよ。

「Oh, I have a food baby. I can’t eat anymore.」

（ああ、お腹いっぱい。もう食べられないよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。