気分に合わせて光を操る。照明の新スタイル。【フィリップスヒュー】のスマート電球がAmazonで絶賛販売中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
照明を、もっとスマートに。【フィリップスヒュー】のスマート電球がAmazonで絶賛販売中‼
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
Hue ホワイトグラデーションは、電球色〜昼白色〜昼光色を豊かに表現できる調光調色モデル。 仕事や勉強などデスクワークには作業に集中できる昼光色を、夕方のリラックスタイムには暖かみのある電球色を、夜間は目が冴え過ぎずその後の就寝をスムーズに導く夜間照明がおすすめ。 Hue ホワイトグラデーションなら、1台であらゆる白色を表現できるので、暮らしを豊かにサポートしてくれる。
あらゆる白色を表現し、0〜100%の調光も可能。そのため、家中のどの空間にも最適な明かりをお届け。色の設定は、Hueおすすめの「シーンギャラリー」やアプリのカラーパレットで直感的に操作が可能。
Bluetooth接続では、ライトのオン／オフ、色・明るさの変更、タイマー／スケジュール（都度設定）など基本操作が可能。操作範囲は1部屋（〜5メートル）、Hue ライトの接続台数は10台まで。
Hue ブリッジに接続をすると、ランプ間の「メッシュ通信」により、抜群の安定性と反応速度を保つ。また、Hue ブリッジはWi-Fiに負荷をかけず、他のスマートホーム機器の使用に影響を与えない。ブリッジ1台でHue ライトが50個まで接続でき、一軒家全体の操作が可能。スイッチやセンサーを自由に追加でき、スマートホームの利便性を最大限発揮する。
