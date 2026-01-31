「パパ、またいないの？」娘の発表会より「趣味の釣り」を優先…！趣味に逃げて夫が失った、取り返しのつかないもの【作者に聞く】
ある日、クレジットカードから身に覚えのない10万円の引き落としが。「カード詐欺に遭った！」と大騒ぎして明細を確認すると、実は夫が内緒で買った「釣り具」の代金だったことが発覚する。妻に相談もなく大金をつぎ込み、週末は家族よりも「釣り」を優先する夫。その行動の果てに待っていた結末とは？今回は、辰ノたむさん(@tatsuno_tamu)の漫画『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形』を紹介するとともに、制作の裏側を聞いた。
■家族旅行に「釣り具」を持ち込む執念
主人公はしっかり者の妻・裕香と、子煩悩だったはずの夫・隆志。はじめは家族みんなで楽しんでいた「釣り」だが、いつしか夫一人でのめり込むようになっていった。「趣味を楽しむくらいいいよね」と容認していた妻だが、夫は週末のたびに不在。とうとう娘が「明日パパお休みなのに、またお家にいないの？」と寂しそうにつぶやくようになる。
事態打開のため、妻は家族旅行を計画する。しかし夫は、車にこっそりと釣り具を積み込み、旅行中に一人で抜け出して隣町の釣りスポットへ行ってしまう。さらには相談もなく釣り具に10万円を使い込むなど、行動はエスカレート。決定的だったのは、前から予定を空けるように言っていた娘のダンス発表会をすっぽかしたことだった。
■「父親でいることが重荷だった」
離婚を視野に入れて話し合うことになった2人。そこで夫の口から出たのは、予想外の言葉だった。「夫であり、父親でいることが重荷だった」
子煩悩で物わかりのいい夫に見えていたが、実は“よき夫・よき父”であろうとするプレッシャーに押しつぶされ、逃げ場所として趣味に依存していたのだ。結果、夫婦は「離婚」という道を選ぶ。
■男性の共感も呼ぶ「真面目ゆえの崩壊」
本作について、作者の辰ノたむさんは「友人の実体験を漫画化しました」と明かす。「夫は決して責任感がないわけではなく、自分なりに真っすぐ家族に向き合っていたんだということが伝わるように気をつけました」
読者からは夫への厳しい意見が多かった一方、男性読者からは「もし少しの歯車が狂っていたら、私も隆志のようになっていたかもしれない」という共感の声も寄せられたという。趣味と家庭、そして心のバランス。現代の家族が抱えるリアルな問題がここにある。
取材協力：辰ノたむ(@tatsuno_tamu)
