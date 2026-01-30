【ヤングケアラー】「私のことバカにしてんだろう」母親の心無いひと言。家族を守るため心を無にした少女の人生を描く【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ウォーカープラス人気漫画をお届け！本日は「ヤングケアラー」を題材にした水谷緑(@mizutanimidori)さんの「私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記」(文藝春秋)を紹介する。「ヤングケアラー」とは、家族・親族に病気や障害があり、18歳以下の子供が日常的に家事や家族の世話を担っていることをいう。本作は、実際にヤングケアラーだった方々の取材に基づいて描かれており、1人の少女が家族という形を守るために自らの心を閉ざし、再生するまでの物語を描いている。
「困っていることに気づかないことが大半だと思うので難しいと思いますが、若い人でしたらまずは、普段自分が使ってるツール(SNS)で自分と似たような境遇の人や、支援団体を見つけるといいのではと思います」と語る作者・水谷緑さん。ここ数年で認知度が高まり、社会問題としてもメディアに取り上げられることが増えた"ヤングケアラー"について、自分自身が置かれている状況がいかに異常でも自分がヤングケアラーだと気づかない場合が多くあるのだと教えてくれた。
水谷さんは本作の制作にあたり、約2年をかけて10人以上に対しオンラインや対面、メールで何度も取材を行ったと話す。「力になりたいと思ってる人はたくさんいます」とヤングケアラー当事者に向けてコメントを残してくれた水谷さんからは、小学生の15人に1人という割合で存在するというヤングケアラーの実情を知って欲しいという強い思いが感じ取れる。
主人公・ゆいが学生生活を経て、就職、結婚、子育てを経験するなかで心を殺した自分を再生するまでの物語を描いた作品「私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記」。本作には10代の当事者でも読めるようにすべてルビ(ふりがな)がついており、状況回復の手助けをしてくれるであろうヤングケアラーの支援団体なども記載されているという。
ヤングケアラーについて知るために、そしてもっと深く考えるためにもぜひ本作を読んでみてほしい。
取材協力：水谷緑(@mizutanimidori)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。