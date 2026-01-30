ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

持ち歩いても負担にならない、旅にも街にも便利な一枚【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場!

新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！

日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！

ニューバランスのジャケットは、軽量ポリエステル素材を使用したウーブンジャケットで、ポケットにそのままパッカブル収納できる扱いやすさが魅力だ。

コンパクトに畳むとボディバッグのような形状になり、持ち運びがしやすく移動時にもかさばらない。

外出先での気温変化や急な風にも対応でき、デイリーから旅行まで幅広いシーンで活躍する。

軽やかな着心地と携帯性の高さを兼ね備えた、使い勝手の良い一着となっている。