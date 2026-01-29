ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ギャル文化のDNAを、あなたの背中に。どのシーンでも輝く万能コラボバック【ニューエラ】のリュックがAmazonに登場!

1


新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！

日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！

ニューエラのリュックは、ギャル文化を築いた伝説のブランド「ラブボート」と、世界的に人気の「ニューエラ」が手を組んだ特別なアイテム。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


しっかりとしたポリエステル素材を使用し、豊富なポケットを備えているため、日常のあらゆるシーンで活躍する。

→【アイテム詳細を見る】

3


16インチノートパソコンもラクラク収納できる大容量設計で、通勤や通学にも最適。

→【アイテム詳細を見る】

4


ファッション性と機能性を兼ね備えたコラボならではの存在感で、毎日のスタイルを格上げするバックパックだ。