ちいかわ好きさん集合♡ビーズで作れる癒しキャラ【カワダ】パーラービーズでちいかわ＆仲間たちを手作りしよう！Amazonで販売中！
ちいかわの世界をビーズで再現！【カワダ】パーラービーズでちいかわ＆仲間たちを手作りしよう！Amazonで販売中！
人気のちいかわたちがいっぱい作れる、アイロンですぐにくっつくパーラ−ビーズセット。キャラクターラインナップは全部で10種。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ビーズは3,000ピース、全16色入り。手のひらサイズのかわいい作品が作れる。
図案シートに重ねて作品が作れる便利な透明プレートとピンセットも入っているのですぐに遊べる。
｢ちいかわ｣のロゴ入りピンセットは、特別仕様のかわいいラベンダーカラー。
