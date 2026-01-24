ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

パーラービーズでちいかわ＆仲間たちを手作りしよう！

スクリーンショット 2025-07-14 205304


人気のちいかわたちがいっぱい作れる、アイロンですぐにくっつくパーラ−ビーズセット。キャラクターラインナップは全部で10種。

スクリーンショット 2025-07-14 205347


ビーズは3,000ピース、全16色入り。手のひらサイズのかわいい作品が作れる。

スクリーンショット 2025-07-14 205358


図案シートに重ねて作品が作れる便利な透明プレートとピンセットも入っているのですぐに遊べる。

スクリーンショット 2025-07-14 205413


｢ちいかわ｣のロゴ入りピンセットは、特別仕様のかわいいラベンダーカラー。