SHISEIDOが描く新しいピンク♡テクノサテン限定リップで洗練メイク

時代とともに進化し、常に美の最前線を走り続けるSHISEIDOから、ピンクをテーマにした特別な限定コレクションが登場します。「テクノサテンジェルリップスティック」の限定5色は、フェミニンだけにとどまらない、芯のある女性らしさを表現。軽やかなテクスチャーと洗練された発色で、いつものメイクに自信とときめきをプラスします。どんな肌色にもなじむ現代的なピンクが、あなたらしい魅力を引き出してくれるはずです♡

SHISEIDOが再定義するピンクの魅力

1960年代に資生堂口紅「キャンディトーン」「ピンクポップ」を発表して以来、SHISEIDOは60年以上にわたりピンクを自己表現の色として大切にしてきました。

今回の限定コレクションでは、「THEPERFECTPINK」をコンセプトに、爽やかさとモダンさを兼ね備えた新しいピンクを提案。フェミニンでありながらクール、ジェンダーレスで力強い。

そんな多面性を持つピンクが、現代の女性の感性に寄り添います。

キャンメイクの新作プランパー♡宝石級のきらめき唇が880円

表情を変える全5色の限定カラー

限定コレクションは全5色展開。LE01、LE03、LE04はあらゆる肌色に溶け込むタイムレスなピンクで、日常使いにも最適です。

LE02、LE05はモダンなアクセントピンクとして、単色でも重ねづけでも表情豊かな仕上がりに。

ナチュラルな笑顔から大人っぽいムードまで、シーンに合わせて印象を自在に操れるカラーラインアップです。

軽さと密着感を叶える新技術

SHISEIDOテクノサテンジェルリップスティック

価格：4,000円（税込4,400円）

SHISEIDO初採用の「ストレッチフレックステクノロジー」により、唇にぴたりとフィットする心地よさを実現。

オイルをジェル化した弾力のある基材が縦じわや凹凸をなめらかにカバーし、ふっくらとした唇に仕上げます。

高発色なのにリップクリームのような軽さで、長時間うるおいが続くのも魅力。保湿成分ベニバナオイル配合で、リップトリートメント感覚で使えます。

内容量：3.3g

展開カラー：全5色（LE01／LE02／LE03／LE04／LE05）

発売日：2026年5月1日

販売場所：全国のデパート約330店／SHISEIDOオフィシャルサイト／資生堂オンラインストア

毎日に寄り添う、私らしいピンク

SHISEIDOテクノサテンジェルリップスティック限定コレクションは、2026年5月1日（金）より全国のデパート約330店、SHISEIDOオフィシャルサイト、資生堂オンラインストアにて数量限定発売。

全5色、容量3.3g、参考小売価格4,000円（税込4,400円）です。*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。

洗練されたピンクが、日常にも特別な日にもそっと寄り添い、あなたの魅力を引き立ててくれます♡