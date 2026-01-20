ロードトリップグリルをそのまま収納。持ち運びも保管もスマートに【コールマン】のキャリーケースがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
専用設計の安心感。グリルをすっぽり包むイージーキャリーケース【コールマン】のキャリーケースがAmazonに登場!
コールマンのキャリーケースは、ロードトリップ(R)グリルをそのまますっぽり収納できる、保管に便利なキャリーケースだ。対応モデルはロードトリップ(R)グリルLXE-J、LXE-J2、エクスカーションの3種類で、専用設計ならではのフィット感が魅力となっている。
サイズは約102×52×27センチメートルで、グリル本体を無理なく収められるゆとりのある設計だ。
重量は約2.1キログラムと扱いやすく、素材には耐久性のあるポリエステルを採用しているため、持ち運びや収納時も安心して使える。
アウトドアシーンでの移動や、自宅での保管をスムーズにしてくれる頼れるキャリーケースとして、ロードトリップグリルを愛用する人にぴったりのアイテムだ。
