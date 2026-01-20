大阪・名古屋・鎌倉で「プリンセスドレスとバレンタインフェア」期間限定開催

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する冒険社プラコレは、プロデュースカフェ「DRESSY CAFE」にて「プリンセスドレスとバレンタインフェア」を開催します。

■魔法にかけられたような非日常体験。

「PLACOLE＆DRESSY」プロデュースカフェ DRESSY CAFEにて、「プリンセスドレスとバレンタインフェア」を開催。

看板メニューのお花のアフタヌーンティーはラブレターがささったショートケーキや、ハート型のいちごがのったチーズタルトをはじめ、ジャムが隠し味のオリジナルジュレマカロンを使用したポップで可愛いスイーツが新たに登場します。

推し活に大人気のプチアフタヌーンティーにはハートが溢れるストロベリークロッフルが登場予定。名古屋では毎日夜限定イベントとして、プリンセスドレスとバレンタインキャンドルナイトを開催。

ランタンが美しいナイトだけの幻想的な空間で、大切な人と素敵な時間を楽しんではいかがでしょうか。

■お花のクロッフル

お花のクロッフル〜ストロベリールージュ〜

香ばしく焼き上げたクロッフルに、なめらかな生クリーム。赤いストロベリーパウダーと宝石のようなアラザン、可憐なエディブルフラワー、ハートチョコが想いを添える、バレンタイン限定の特別な一品です。

お花のクロッフル〜ハート尽くし〜

ふわっと甘酸っぱいストロベリークリームの上にハート型のいちごとシュガー、アラザンのきらめきで彩りを加えた一品。思わず笑顔になる、今だけのご褒美クロッフルです。

■ドリンクメニュー

❤溢れるハートのいちごミルク❤

バレンタイン期間限定のスペシャルドリンク。ストロベリーアイスといちごラテを組み合わせ、いちごの甘酸っぱさを存分に楽しめる一杯です。グラスの上には、零れ落ちそうなほどたくさんのハートが散りばめられ、見た目も味わいも華やかに仕上げました。

ルージュチョコレートフラッペ〜バレンタイン〜

バレンタイン限定のミルクとチョコレートの味わいを楽しむことができるスペシャルドリンク。チョコレートの優しい甘さに、クリームの滑らかさ、上にかかったストロベリーパウダーの少し甘酸っぱさのハーモニーを楽しんではいかがでしょうか。

クロッフルプレート〜胸いっぱいのハートを届けるバレンタインラビット〜

バレンタイン期間限定のクロッフルプレート。ストロベリークリームの甘みと、ピンクの世界観で可愛らしさを演出。プレートにはハートやラブレターが散りばめられ、見た目も味わいもキュートに仕上げました。思わず誰かに届けたくなる、特別な一皿です。

季節のプチアフタヌーンティー〜プリンセスドレスとバレンタイン〜

2月限定のプチアフタヌーンティーは、ストロベリークリームの上にハートシュガーやハート型のいちごがのったクロッフルをメインに用意。

ジャムが溶け込んだ季節のジュレマカロン、ハートとピンクで彩られたロールケーキそしてカフェで人気のとろけるはちみつフィナンシェなどの焼き菓子がのった華やかなお花のティースタンドにで届けます。お手軽サイズながら特別感たっぷりの、可愛らしいプチアフタヌーンティーをぜひ楽しんでみては。

お花のアフタヌーンティー〜プリンセスドレスとバレンタイン〜

華やかなドレス装飾を間近に感じられる店内で、優雅なひとときを過ごせる「お花のアフタヌーンティーセット」。

バレンタインをイメージした、ハート型のいちごがのったタルトや、ストロベリーシロップを使用したきらめくオリジナルゼリー、ハートが散りばめられたシュークリームに、ピンクで彩られたロールケーキなど、物語の世界を思わせるキュートなスイーツがティースタンドを彩ります。

さらに、ラブレターが可愛らしいショートケーキや、ジャムが隠し味のオリジナル“ジュレマカロン”もセットに。バレンタインの世界観を存分に感じられる、シーズン限定のスペシャルなアフタヌーンティーです。

季節のパフェ〜プリンセスドレスとバレンタインラブレター〜

キラキラ輝くストロベリーゼリーと、旬の苺をたっぷり使用した、ときめきいっぱいのバレンタインパフェ。甘酸っぱい苺の美味しさに、やさしい甘みが重なり、ひと口ごとに幸せが広がります。

ハートシュガーやハートチョコを散りばめ、トップにはピンクのお花とラブレターを飾って、まるで恋するプリンセスのスイーツのような可愛らしさに仕上げました。

DRESSY CAFEならではの“プリンセス気分”と、バレンタインの甘酸っぱいときめきを楽しめる、この季節だけの特別なシーズン限定パフェ。思わず写真を撮りたくなる、きゅん♡が詰まった一品をぜひ、楽しんでみてください。

■店舗情報

・「DRESSY CAFE 大阪店」

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2−2 JPタワー大阪「KITTE大阪」6F

アクセス： JR大阪駅直結

営業時間：11:00〜20:00

定休日： 無休（施設に準じて正月休みあり）

席数：36席 （個室3ブース） ※コンセント・Wi-Fi完備

店舗HP：https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_osaka/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafeosaka

予約ページ（食べログ）：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27151455/

・「DRESSY CAFE 名古屋店」

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー「KITTE名古屋」3F

※JR名古屋駅から徒歩1分。名古屋駅は東海道新幹線をはじめJR・名鉄・近鉄・市営地下鉄・バスが乗り入れる総合ターミナルです。KITTE名古屋へのアクセスは2F歩行者通路・地下通路で直結しています。

営業時間：9:30〜20:00 （金曜・土曜・祝前日は21:00）

※テーブル席コンセント・Wi-Fi完備

店舗HP：https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

予約ページ（食べログ）：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23084838/

・「DRESSY CAFE 鎌倉店」

〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2丁目3−2 りんどう鎌倉 2F

※JR、江ノ島電鉄 『鎌倉駅東口』より徒歩5分

営業時間：10:00〜18:00（不定期定休）

※コンセント・Wi-Fi完備

店舗HP：https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

予約ページ（食べログ）：https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14087302/

（エボル）