なんとなくの不調…マグネシウム不足かも!? 忙しい毎日を整える、お守りサプリ

ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「ストレスから心と体を優しくいたわる」です。ホルモンバランスの波やストレスによって、ゆらぎやすい女性の心と体。そんな“なんとなくの不調”に寄り添ってくれるサプリメントをご紹介します。

忙しい毎日を整えるお守りサプリ

Bé-A®〈ベア〉「ベア ザ・サプリメント Mg」

医師監修のもと、効果実感と品質に徹底してこだわったマグネシウムサプリメントが誕生。すばやく体に届くトリプル有機酸マグネシウムと、ゆっくりと届く植物由来のライスマグネシウムを組み合わせた独自処方が特長で、早さと持続力の両方を叶える設計に。さらに、落ち込みや集中力の低下をサポートするローズマリーをプラスし、気持ちのゆらぎやすい毎日にも寄り添う。水なしで摂取できるチュアブルタイプなので、気軽に続けやすい。

◎CHECK！ 10日分ずつの小分けパックで、いつでもフレッシュ。手軽さと品質を両立。

体の土台から整えるマグネシウム習慣で、女性の不調をサポート

フェムケアブランド『Bé-A〈ベア〉』から、女性ならではの不調に寄り添ってくれるマグネシウムサプリメントが登場。Be-AJapanの代表取締役・郄橋くみさんに開発秘話を伺いました。

「マグネシウムは体を機能させるうえで欠かせない必須ミネラルで、健やかに過ごすために重要な栄養素。実は、女性の不調とも深く関わっていて、生理前のイライラや片頭痛、倦怠感、寝つきの悪さなど、病気ではない“なんとなくの不調”は、マグネシウム不足のサインであることも多いです。この5年間、吸水ショーツや鉄分のサプリを通じて女性のエンパワーメントを支えてきましたが、ぜひマグネシウムも日々の味方につけてほしい。その想いから、今回のサプリの開発がスタートしました」

マグネシウム不足は、ストレスと食生活の変化が大きいという。

「ストレスがかかると、コルチゾールやアドレナリンといったホルモンが分泌され、マグネシウムが大量に消費されてしまいます。現代はストレス社会なので、気づかないうちに不足している人がとても多いです。また、マグネシウムは豆腐や海藻、魚介類などに多く含まれていますが、食生活が変化した今、食事だけで推奨量を満たすのは難しいのが現実です」

こだわったのは効果実感の高さ。

「マグネシウムといっても、実はさまざまな種類があります。今回は、体に届く早さと持続力を両立させるため、2種類のマグネシウムを採用しました。溶けやすくてすばやく体に届くトリプル有機酸マグネシウムと、ゆっくりと吸収されるライス由来のマグネシウムを組み合わせることで、体に入ったときの結果にこだわっています。また、サプリも食品である以上、鮮度はとても大切です。品質を保つため、光と空気の侵入を防ぐアルミパッケージを採用し、小分けパックにしています」

続けやすさも重要なポイントに。

「爽やかなマスカット風味のチュアブルタイプなので、いつでも気軽に取り入れられます。基本的にはいつ摂取しても大丈夫ですが、睡眠を整えたいときは就寝前、日中のイライラやだるさには、食後がおすすめです。開発は大変でしたが、試された方からは“睡眠の質が上がった”“生理前のイライラがなくなって間食が減った”“疲れを翌日に持ち越さなくなった”などと言っていただけて、とてもうれしく思っています。なんとなくの不調を抱えている方には、ぜひ一度試していただきたいです」

information

Bé-A®〈ベア〉「ベア ザ・サプリメント Mg」

1日あたりの摂取目安3粒に、マグネシウムを120mg配合。着色料、合成甘味料、保存料フリー。甘すぎないマスカットフレーバーは、植物由来の甘味料であるステビアとキシリトールを採用し、カロリーや血糖値にも配慮。栄養機能食品。30日分、81g（30粒×3袋入り）\5,400（Bé-A TEL. 0120-679-279）