【食べ放題ニュース】通常90分→今だけ時間無制限！「豪華にぎり寿司＆和グルメ食べ放題」が神進化してるよ〜!!【2/13まで】

和グルメの食べ放題が楽しめる『ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心店』では、2026年1月13日（火）〜2月13日（金）の期間、お得なキャンペーンを平日ランチタイム限定で開催しています。

【全写真】この豪華ネタが食べ放題！「平日限定スペシャルコース」のメニュー

こちらは、通常90分の制限時間が設けられている「スペシャルコース」を、なんと“時間無制限”で利用できるというもの！

提供中の「スペシャルコース」では、和食を中心としたブッフェ料理に加え、対面提供でにぎりたてが提供される『にぎり寿司』や、のど越し豊かな茹でたて『生（なま）そば』、さらに『ローストビーフ・煮穴子・生帆立・鯵の柑橘〆』といった特別なネタのお寿司も、すべて食べ放題で堪能することができます。

お得な期間中に、豪華な食べ放題を心ゆくまで楽しんでみてはいかがでしょうか？

【平日ランチタイム】スペシャルコース時間無制限キャンペーン開催概要

〈実施期間〉2026年1月13日（火）〜2月13日（金）

〈開催店舗〉八献 イオンモール幕張新都心

〈内容〉通常、平日ランチ90分のスペシャルコースを『時間無制限』にて提供。

〈注意事項〉※提供期間は予告なく変更される場合があります。画像はイメージです。

店舗概要

◆八献 イオンモール幕張新都心

所在地：千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心グランドモール2F

電話番号：043-213-7801