Rayスタッフが通う♡ ワンランク上の「おしゃれショップ」をご紹介！

お休みの日はワンランク上のお店でおしゃれなお買い物がしたい！そこで今回は、Rayで活躍するスタイリストさんによる「おしゃれショップ」をご紹介します。業界ガールが認めるひと味違うしゃれ〜な雑貨屋さんや古着屋さんをチェックして、お買い物を楽しんじゃお♡

ワンランク上のしゃれみショップ

Rayスタッフがおすすめする♡

ここでは、ハイセンスなRayスタッフたちがメロウな気分を高めるために通うお店をピックアップ！業界ガールが認めるおしゃれなお店たち、ぜひチェックしてみてね♡

Check! スタイリスト・杉本奈穂さん

50〜80年代のヨーロッパを感じさせるヴィンテージ雑貨

「Instagramで見つけたしゃれみショップ。シャビーシックでオトナガーリーなインテリアが可愛い！ホワイト×ピンクの店内は乙女心をくすぐります♡

販売しているアイテムはどれも一点もので、人とかぶらないロマンティックなアイテムが欲しいときにぴったり」

オブジェのような花瓶をお友だちにプレゼント♡

「置くだけで可愛い、映え〜な花瓶をあげたらとっても喜んでもらえました。感度高めな人へのプレゼントにもおすすめ♡」

ファッションアイテムも一部取り扱いあり

「NYやパリで買いつけたお洋服たちもクラシカルで品のいいものばかり。入荷されてもすぐに売り切れちゃうほどの人気ぶりなんです」

INFORMATION

gloce.

不定期営業、アポイント制のヴィンテージインテリア雑貨をメインとしたセレクトショップ。ヨーロッパ、アメリカの50年代〜80年代のアイテムを中心に販売している。

住：東京都渋谷区神宮前4-8-6 メイプルハウス C-2 
営：不定期
休：公式Instagramを確認
Instagram：＠_gloceofficial

Check! スタイリスト・稲葉有理奈さん

業界ガールが行く♡ 住所非公開の古着屋さん

「ポップな色みやデザインのアイテムが多く、見に行くたびにハッピーな気持ちになれるお店です！ オーナーのEMIさんが可愛くて会うたびに癒されます♡

またアポイント制なのでお客さんも少なく、お話ししながら商品を選べるのもうれしいポイント」

日本では手に入らない海外ストアのロゴにキュン

「雰囲気が可愛くて即買い♡ 手前のトートバッグはドイツのスーパーマーケットのロゴ。日本にないアイテムがたくさんあります！」

POPでキャッチーなアイテムがたくさん

「昔のアメリカ映画に出てきたようなプレイフルなお洋服がたくさん！自分だけのお気に入りの1着を探すのがとても楽しいです！」

INFORMATION

HIRAETH vintage

月に数回しか開かない、住所非公開・アポイント制の古着屋さん。店内にはオーナーのセレクトした、70〜80年代ファッションに今らしさを取り入れたアイテムが並ぶ。

住：最寄り駅は地下鉄成増駅（InstagramのDMでアポイントのご連絡後にお伝えします）
営：11:00〜17:00 
休：不定休
Instagram：＠hiraeth_vintagestore

文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈

