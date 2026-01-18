ハリウッド俳優デミ・ムーアが「ケラスターゼ」グローバルアンバサダーに

ロレアルが展開するヘアサロン向けプロフェッショナル・ラグジュアリーヘアケアブランドの「ケアラスターゼ（KÉRASTASE）」が、グローバルアンバサダーにハリウッド俳優のデミ・ムーア（Demi Moore）を起用した。

ムーアは、1962年米・ニューメキシコ州ロズウェル生まれ。1990年代を代表するヒット映画「ゴースト/ニューヨークの幻」や、エイドリアン・ライン（Adrian Lyne）が監督のラブサスペンス「幸福の条件」、海軍での過酷な訓練プログラムに挑む女性将校の姿を描いた「G.I.ジェーン」、2024年に公開されたホラー映画「The Substance（原題）」などで主演を務める。これまでに、米国の「ゴールデングローブ賞」や「SAG賞（全米映画俳優組合賞）」を受賞したほか、世界で最も権威ある映画賞の1つ「アカデミー賞」にもノミネートされた実績を持つ。また、米「TIME」誌の「世界で最も影響力のある100人」や、「GLAMOUR」誌の「グローバル・ウーマン・オブ・ザ・イヤー」にも選出されている。

ムーアは、「グローバルブランドアンバサダーとしてご一緒できることを光栄に思います。髪は常に私の人生の傍らにありました。髪には経験、自信、個性を運んでくれる独自のエネルギーが宿っていると信じています」とコメント。

ケラスターゼは「彼女はこれまで、坊主頭からモダンなピクシーカットなどアイコニックなルックスを通じてヘアスタイルの概念を塗り替えてきました。彼女は髪を単なるスタイルとしてではなく、強さや個性や独自の視点を伝えるための変革のツールとして扱ってきました。この姿勢が我々の掲げる女性像と一致しています」と起用理由を述べた。

ケラスターゼ グローバル ブランド プレジデント アンバー・ザック・ヨップ（Amber Zak Yopp）は「彼女は何世代にもわたって人々にインスピレーションを与え続け、エレガンスと強さという稀有な組み合わせを体現しています。彼女の髪は単に美しいだけでなく自信と自由が宿っています。そんな彼女は大胆で力強く、自らの物語を輝かせることを恐れないケラスターゼ・ウーマンの精神を反映した存在です」と称えた。



