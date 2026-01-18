高齢者もネットを使いこなす時代→祖母が挑む孫の推し活！既読無視に耐えられず暴走するけど憎めない【作者に聞く】
小さいころから漫画を描くことが好きなしまださん(@simada108)は、X(旧Twitter)で漫画を公開している。今回はXに投稿された同シリーズの『孫の既読無視に耐えられない祖母の話』を中心に作品が誕生した理由や裏話などについて、しまださんにインタビューした。
■「高齢者もスマホやネットを使いこなす時代」に「こじれた事」を想像
本作が誕生したきっかけについて、しまださんは「私の描いている漫画はすべて完全なフィクションです(エッセイや日記漫画を除いて)。高齢者もスマホやネットを使いこなす時代ですので、きっとこういうこじれた事もあるかもしれないな…などと考えたのがきっかけです」と話した。また、この漫画を描いていたときに、「たまたま私が食べていたお菓子がすごくおいしかったので漫画の登場人物に食べさせたいなと思った」とも語った。
暴走した愛情を持つ祖母と冷静な孫という設定については、「特にモデルはおりません。自分では『何か憎めなくてかわいいおばあちゃん』を描いたつもりです。でもXに投稿したときにいただいたリプでは『厄介で怖い』というものがあり、全くそのとおりだと思います」と、読者のリアルな反応に共感した。
■「離れていてもコミュニケーションができる」スマホを使いこなす高齢者への賛同
しまださん自身が溺愛しているものについては、「たくさんあります。溺愛とは少しズレてしまうかもしれませんが、おいしいお菓子も活動者も漫画や映画も大好きです。もしも自分に孫ができたら溺愛するのかなぁ、などと考えながらおばあちゃんの漫画を描いています」と、作品制作の裏側にある自身の想いを明かした。
祖母がLINEを使いこなしている点について、スマホを使いこなす高齢者についてどのように思うか尋ねると、「すごくいいことだと思います。コロナ禍をきっかけに非接触のコミュニケーションが増えましたが、スマホが使えれば離れていてもそれができるし、ネットで情報を追えるようになるとお年寄りを狙った犯罪も防げるだろうなと思います」と、技術の活用に前向きな姿勢を示した。
今後の目標については、「常になるべく視野を広げて学んだりしながら、いろいろなものを描いていきたいと思っています」と意欲を語った。
孫の溺愛や推し活、さらにはYouTubeへの挑戦など、年齢を重ねてもさまざまなことに挑戦し続ける元気なばあさまたち。人生100年時代とも言われているので、本作に登場するばあさまたちをぜひ参考にしてみたい。
取材協力：しまだ(@simada108)
