¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é½ãÏÂÉ÷¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNIPPON -JAPANESE STYLE SOUVENIRS-¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÊªÈÎ¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ£¹ç¤·¤¿¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä±ïµ¯Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNIPPON -JAPANESE STYLE SOUVENIRS-¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Áõ¤¤¤äÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖNIPPON -JAPANESE STYLE SOUVENIRS-¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë
³¤³°¤Î¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅý¤äÉ÷·Ê¡¢±ïµ¯Êª¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤äÇÈÊÁ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁ¾µÊÁ¡¢ÃåÊª¤ä¤À¤ë¤Þ¤Ê¤É±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
¥¨¥ë¥â¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥Ó¡¼¤Î3¿Í¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à¡×(³Æ3850±ß)¤È¡¢¡Ö¤À¤ë¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡×(³Æ1650±ß)¤Ï¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤µ¤¬Á´ÉôÀ¹¤ê¡ª¤ªÀµ·î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åí¤äÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¡¢¤ª¿©¤¤½é¤á¤ä¼·¸Þ»°¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹Ô»ö¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Æþ³Ø¼°¤äÂ´¶È¼°¡¢¤ªº×¤ê¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¹Ô»ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÈ¤¡×(³Æ1980±ß)¤È¡ÖÈ¤ÃÖ¤¡×(³Æ1980±ß)¡£½ËÁ·¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤ÌÚÀ½¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥à¡¼¥É¤Ë¡¢5¼ï¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤ÈÏÂÊÁ¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î½»¿Í¤òÇÛ¤·¤¿¤ªÈ¤¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÊ¬¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¥¨¥ë¥â¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿È¤ÃÖ¤¤È°ì½ï¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ´¶¥¢¥Ã¥×¡ª
ÆüËÜ¤é¤·¤¤¡Ö¼ê¤Ì¤°¤¤¡×(³Æ1760±ß)¤ä¡Ö¤¬¤Þ¸ý¥ß¥Ë¥³¥¤¥ó¥Ý¡¼¥Á¡×(³Æ2530±ß)¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ý¥Ã¥×¡£³¤³°¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤·¤¿¤é¤¤Ã¤È´î¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×(³Æ2970±ß)¤ä¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê¡×(³Æ1320±ß)¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ªÅÚ»º¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¢¡¼¥È¤ÏÆüËÜÉ÷¤È¤¤¤¦¡ÈÏÂÉ÷¡É¤ÎÂª¤¨Êý¤Ë¿·Á¯Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£Åìµþ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¤È¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£
¤À¤ë¤Þ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤¬¥Ä¥Ü¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×(³Æ1320±ß)¤È¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×(³Æ550±ß)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Ú¥¿¥ê¤ÈÅ½¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¤À¤ë¤Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅ¹¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§Å¹¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2026 Sesame Workshop
