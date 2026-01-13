【16タイプ診断】あなたのタイプは？「番人」の恋愛傾向＆性格を深掘り！

気になる彼との関係を縮めるために、まずは自分のことを知ろう！そこで今回は、16タイプ診断・番人の恋愛傾向をご紹介します。今までの恋愛を思い出しながら読んでみたり、友だちと一緒に確認するのもおすすめ。これをチェックすれば、恋愛がもっと上手くいくかも♡

16タイプ別♡ 恋愛傾向〜番人編〜 今回教わったのは......けい（大地啓太）さん 16タイプ発信者／INFJコーチ・カウンセラー。『16 TYPES FAN』（宝島社）を著書に持ち、SNS総フォロワーは9万人超。 16タイプを用いて人間関係のヒントを発信、雑誌やWebコンテンツの監修など幅広く活動中。

Topic ESFJ〈領事館〉 ひとことで言うと？ 安心感のかたまり八方美人になりがち人の輪のなかにいる気配り上手な目立ちたがり前向きで愛される 恋愛の傾向 遊びの恋愛はできないESFJさん。人生を一緒に歩んでいける人かをしっかりと見極めます。感情豊かで、愛情表現も得意。相手の幸せは自分のことのように喜びます。 特別な日にはロマンティックなデートをしたいという願望も。一方で、「大切にされている」という実感がないと不安になりがちなんて一面も。

Topic ESTJ〈幹部〉 ひとことで言うと？ 責任感がレベチTHE・リーダー！メンタルがブレない伝統を重んじる斬新なものに抵抗感あり 恋愛の傾向 責任感が強いため、浮ついた恋愛は断固拒否！ ロマンティックな雰囲気は少し苦手で、言葉や表情で気持ちを伝えることも得意ではないけれど、誕生日や記念日はしっかり覚えていて、思いを形にすることができるのは強みです。 ただし、相手を思うゆえに厳しい言動になってしまうこともあるので気をつけて。

Topic ISTJ〈管理者〉 ひとことで言うと？ 約束とルールは絶対！かなりの努力家やや発想力に欠ける一度決めたらやり通す頼れる存在 恋愛の傾向 刺激よりも安定重視。先を見据えた堅実な関係を望むISTJさん。感情を表すのが苦手で、なかなか一歩を踏み出せないのも特徴。ゆえに、“ツンデレ”な印象を持たれることもあるようです。 冷たいと思われてしまうことも少なくないので、思いは照れずに言葉にすることを心がけるのが恋愛成就の大きなカギです。

Topic ISFJ〈擁護者〉 ひとことで言うと？ 気配りの達人自分に厳しく人にやさしい挑戦は苦手だれかのために全力投球縁の下の力持ち 恋愛の傾向 献身的な性格は、恋愛においても健在。相手にはとことん尽くす半面、自分が望むことを相手に伝えるのは苦手な傾向。 頭でアレコレ考えて、ストレスをためてしまいがちな部分も。ときには「当たって砕けろ」の精神

を持つことも大事！ 特に、片思いのときはチャンスを逃さぬよう、アグレッシブに。

