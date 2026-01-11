ドラゴンクエストのバレンタインギフト登場！スライム尽くしのご褒美時間

国民的人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズから、バレンタインにぴったりの新作アイテムが登場します。今回のラインナップは、スライムのチョコレートやサブレ、キーホルダーなど全6種。思わず笑顔になる可愛らしさと実用性を兼ね備えたアイテムは、大切な人へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美にも最適です。ゲームの世界観を日常に取り入れられる、特別なバレンタインを楽しんでみてはいかがでしょうか♡

スライムチョコで贈る甘いサプライズ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

「ドラゴンクエストスライムのチョコレートペア巾着」は、巾着に入ったスライム型チョコレート。ミルクチョコといちご風味チョコの2種展開で、各1,728円（税込）、内容量18g（4個）です。

お揃いで持てるデザインは、友チョコにもおすすめ♪

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

さらに「ドラゴンクエストスライムのチョコレートギフト缶＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞」は、缶入りでアフターユースも楽しめる仕様。

価格は2,700円（税込）、内容量47g（ミルクチョコ4個、いちご風味チョコ4個、プレートチョコ1個）です。

※原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料およびそれに準ずるもの）【乳成分・大豆】

※本製品製造工場では、えび、かに、くるみ、小麦、卵、落花生を含む製品を製造しています（特定原材料）。

※本商品は、消費税8％対象商品です。

※直射日光、高温多湿を避け、25℃以下の涼しい場所に保存してください。

※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。

ゴンチャの季節限定♡雪見杏仁マンゴーミルクティーで冬のご褒美時間

シェアも楽しいスライムサブレ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

新登場の「ドラゴンクエストスライムサブレピーチスライム＜いちご風味＞」は、ピンク色のピーチスライムがデザインされた缶に、スライム型サブレが16枚入っています。

価格は1,728円（税込）。個包装なので家族や友人と分けやすく、お土産にもぴったりです。

※原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料およびそれに準ずるもの）【小麦・卵・乳成分・大豆】

※本製品製造工場では、落花生を含む製品を製造しています（特定原材料）。

※本商品は、消費税8％対象商品です。

※直射日光、高温多湿をお避けください。

※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。

持ち歩ける可愛さキーホルダー

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

大人気のスライムサブレがそのまま小さくなった「ドラゴンクエストスライムサブレキーホルダー」も登場。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

スライムメタリックバージョン＜バター風味＞と、ピーチスライム＜いちご風味＞の2種展開で、各1,980円（税込）です。

ケースの中にはサブレ型チャームが入っており、小銭などの小物収納にも活躍します。

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

ドラゴンクエストで特別なバレンタインを

スライムの可愛さと遊び心が詰まった、ドラゴンクエストのバレンタインアイテム。食べて楽しむだけでなく、使った後も手元に残せるデザインは、思い出として長く寄り添ってくれます。

贈る相手の笑顔を想像しながら選ぶ時間も、きっと特別なひとときに。今年のバレンタインは、ドラゴンクエストの世界観とともに、心ときめくギフトを選んでみてください♪