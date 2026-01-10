SABONのバレンタイン♡大人の彼に贈るジェントルマン香る限定キット

大切な人へ想いを届けるバレンタイン。甘いチョコレートとはひと味違う、香りと癒しを贈るギフトはいかがでしょうか。SABONから登場するのは、洗練された大人の男性像をイメージした「ジェントルマン」の香りを楽しめる限定キット。清潔感と品格を兼ね備えた香りは、日常を心地よく彩り、記憶に残る贈り物として選ばれています♡

大人の魅力を引き出す香り

「ジェントルマン」は、シトラスウッディを基調にした清潔感あふれる香り。

トップはベルガモットやオレンジゼストの爽やかさ、ミドルにはホワイトフラワーとホワイトシダーウッド、ベースにはパチュリとサンダルウッドが重なり、落ち着きと品格を演出します。

ビジネスからプライベートまで寄り添う香りで、パートナーとシェアできるのも魅力です。

ハリマロの新作トナーパッドで叶える♡拭き取り×集中保湿ケア

バレンタイン限定スペシャルキット

バレンタインシーズン限定で登場するのは、実用性と特別感を兼ね備えた2種のキット。

「バスタイムキット ジェントルマン」10,670円（税込）は、シャワーオイル400mLとボディスクラブ600gをセットにした贅沢な内容。

初めての方には「トライアルキット ジェントルマン」5,390円（税込）がおすすめで、シャワーオイル100mL、ボディスクラブ60g、クリームトゥオイルデッドシー50mLをラッピングバッグ付きで楽しめます。

日常に寄り添う充実ライン

単品アイテムも豊富に揃うジェントルマンコレクション。シャワーオイル ジェントルマン400mLは4,070円（税込）、ボディスクラブ ジェントルマン600gは6,600円（税込）。

洗顔と角質ケアを叶えるフェイスポリッシャー ジェントルマン125mLは3,520円（税込）、保湿ケアにフェイスモイスチャライザー ジェントルマン100mLは4,730円（税込）。

さらに、ファブリックミスト ジェントルマンは300mL3,520円（税込）と100mL2,090円（税込）、空間を彩るアロマ ジェントルマン245mLは7,480円（税込）で展開します。

すべてヴィーガン処方*1で、心地よさにも配慮されています。

香りで想いを伝えるバレンタイン

SABONのジェントルマンコレクションは、使うたびに清潔感と余裕を感じさせる特別な存在。毎日のケアに寄り添うアイテムだからこそ、贈る側の想いも自然と伝わります。

今年のバレンタインは、香りと癒しで心に残るギフトを選んでみてはいかがでしょうか♪