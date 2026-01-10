「仕事も育児も両立してすごい」違う、外面の良い夫に苦労させられているだけ
低層階と高層階、子どもの学力、夫の職業。
さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていく…。
念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで一家は幸せいっぱいの生活がスタートします。
主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。
同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情を描くエピソードをお送りします。
タワマンの中層階に住む香織は、低層階に住む舞からの連絡にうんざりしている模様。
家事に育児に仕事にと忙しい彼女の悩みとは？
■◆外面がいいだけ
自分だけが仕事も家事も頑張っていて、夫は真面目に取り合ってくれない。
共働き家庭のこんなお悩み、もし同じ状況になってしまったらあなたはどうしますか？
原著＝窓際三等兵、著＝グラハム子／『タワマンに住んで後悔してる』