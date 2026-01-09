これマジで冷える！氷点下パック対応の5Lミニクーラー【ロゴス】保冷バッグをAmazonでチェック‼
お弁当もドリンクもひんやりキープ。軽量コンパクトな保冷トート【ロゴス】の保冷バッグがAmazonに登場!
ロゴスの保冷バッグは、お弁当の持ち運びやちょっとした買い物に最適な、コンパクトサイズのクーラーバッグ。容量約5Lの扱いやすいサイズ感ながら、保冷力を高める10ミリメートル厚の断熱材を採用し、夏場でもしっかり冷たさをキープできる設計となっている。
内部には、別売りの強力保冷剤「氷点下パック」Mサイズがぴったり収まる専用ポケットを搭載。ハードタイプはもちろん、限られたスペースでも柔軟に凍結するソフトタイプにも対応しており、用途に合わせて使い分けができる。お弁当やドリンク、冷蔵品の持ち運びに便利で、日常からアウトドアまで幅広く活躍する。
内側には抗菌加工を施し、食品を清潔に保ちやすい仕様。外側には撥水加工を採用しているため、アウトドアシーンや突然の雨でも安心して使用できる。軽量でコンパクトなため、普段使いはもちろん、ピクニックやキャンプなどのレジャーにも気軽に持ち運べるのが魅力。
シンプルで扱いやすいトート型デザインは、性別や年齢を問わず使いやすく、毎日のランチバッグとしても優秀。氷点下パックとの相性を最大限に生かした、実用性の高いクーラーバッグ。
