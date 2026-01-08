使えばとんでもなく垢抜ける！ロフトで買えるアイメイクアイテム5選

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。メイクを変えなくても、使うアイテムをアップデートするだけで印象はぐっと垢抜けるもの。そこで今回は、ロフトで買えるアイメイクアイテムの中から、大人の目元を今っぽく更新してくれる5アイテムを厳選しました♡ぜひチェックしてみてくださいね！

エテュセ アイエディション カラーパレット（23 スノウピンク）

エテュセ アイエディション カラーパレット（23 スノウピンク）／1,540円（税込）

自然な陰影をつくるキャメルと、ブルーやパープルの多色パール入りの淡いピンクがセットされたアイシャドウパレット。

甘くなりがちなピンクも、黄みに寄りすぎないキャメルとの組み合わせで、清潔感のあるやわらかな目もとに仕上がります♡

派手さはないのに、目元の印象が確実に洗練されるのが魅力的！

きちんと感と抜け感を同時に叶えてくれる、大人のためのさりげない垢抜けシャドウです。

キャンメイク プランぷくコーデアイズNeo（N02 チュチュプランぷく）

キャンメイク プランぷくコーデアイズNeo（N02 チュチュプランぷく）／792円（税込）

加減の難しい下まぶたメイクを、ぐっと垢抜けた印象に導いてくれるアイテム。

影・血色・ツヤをバランスよく仕込める配色で、もともとある立体感を引き出すようなイメージで自然な涙袋を演出できます♡

やりすぎ感が出にくいので、大人の下まぶたメイクにも取り入れやすいのがうれしいポイント。

目の縦幅が強調され、顔全体の印象まで今っぽくアップデートしてくれます。

ヒロインメイク ロングステイシャープジェルライナーN（02 ダークブラウン）

ヒロインメイク ロングステイシャープジェルライナーN（02 ダークブラウン）／1,100円（税込）

ダークブラウンならではの柔らかい発色で、ブラックほど強くならずに目元を自然に引き締めてくれるジェルライナー。

抜け感を残しながら目力を整えてくれるので、きつく見せたくない大人世代のデイリー使いにぴったり！

1.5mmの極細ジェル芯でスルスル描けて、にじみにくさも優秀。

使うだけでナチュラルに垢抜ける、名脇役的存在です。

エチュード カールフィックスマスカラ（ボリュームブラック）

エチュード カールフィックスマスカラ（ボリュームブラック）／1,650円（税込）

目元の存在感を一気に底上げ！

根元からぐいっと立ち上がるような、ハリ感のある美しいボリュームまつげに仕上がる実力派マスカラです。

ボリュームタイプなのにダマになりにくく、上品に盛れるので大人でも使いやすいのがポイント。

カールキープ力も高く、下地なしでも夜までパッチリ感が続きます♡

エクセル ザ プライムアイブロウ（PE05 グレイッシュブラウン）

エクセル ザ プライムアイブロウ（PE05 グレイッシュブラウン）／1,650円（税込）

優しい抜け感や今っぽい透明感を演出できる、絶妙カラーのアイブロウ。

使いやすい色味なのにブラウンよりも重たさが出にくく、描くだけでふんわり柔らかな今っぽ眉に仕上がります♡

眉が主張されすぎないので、顔全体のバランスが取りやすいのも◎

ペンシルやパウダーを使ったあとにスクリューブラシでぼかすと、より自然な仕上がりに！

今回紹介したアイテムは、どれもテクニックいらずで垢抜けを叶えてくれるものばかり。「何かを変えたいけど、どこを変えたらいいかわからない」というときこそ、アイメイクアイテムのアップデートがおすすめです！

ロフトで気軽にチェックできるので、ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね♡