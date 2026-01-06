パパブブレ×中華♡遊び心あふれる限定スイーツフェア開催

見て楽しい、食べて驚くキャンディでおなじみのパパブブレから、中華モチーフのスイーツフェアが今年も登場します。3年目を迎える人気企画は、職人技と遊び心をたっぷり詰め込んだラインアップが魅力。中華まんの日に合わせて展開される限定スイーツは、ギフトにも自分用にも選びたくなる可愛さです♡

職人技が光る麻雀＆パンダ

毎年即完売の「麻雀ミックス」は、五萬、五筒、五索、發の4種をデザイン。

通常の丸型キャンディより難易度が高い長方形フォルムで、製造工程は体感約1.5倍の手間をかけた逸品です。価格は740円(税込)。

「パンダミックス」も同価格740円(税込)。2026年デザインは、パンダ好き職人が開発した歴代ナンバーワンの愛らしさ。

さまざまな表情やポーズに加え、「囍」の文字を取り入れた縁起の良いデザインが特徴です。

中華まん＆桃まんマシュマロ

中華まんの日に合わせて登場する「中華まんマシュマロ」は640円(税込)。パイン杏仁フレーバーのマシュマロに、酸味を効かせたパッションレモンのバブレッツを閉じ込めています。

電子レンジ500Wで10秒温めると、とろける食感に。

新作の「桃まんマシュマロ」も640円(税込)。ピーチ濃縮果汁を使ったマシュマロの中に、爽やかな杏子フレーバーのバブレッツを忍ばせ、甘酸っぱさが楽しめます。

中華スイーツで心ときめく

キャンディもマシュマロも、パパブブレらしい遊び心と職人技が詰まった中華スイーツフェア。見た目の可愛さはもちろん、味わいの工夫まで抜かりありません。

季節限定の特別感は、ちょっとした贈り物にもぴったり♪この時期だけの中華モチーフスイーツで、甘く楽しいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。