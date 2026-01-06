お弁当もカップ麺も50円引きはうれしい！ローソン・ミニストップ・ファミマ・セブンのお得なキャンペーンまとめ《1月6日時点》
ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2026年1月6日時点で発表されているお得情報をまとめました。
PayPayポイントが最大20％戻ってくるキャンペーンも
ローソンのキャンペーン【ワンタンまとめ買いで50円引き】
1月6日から19日までの期間、対象商品である東洋水産「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」のうち、2個一緒に購入すると50円引きになります。
ミニストップのキャンペーン【PayPayポイント最大20％】
1月5日から2月1日までの期間、事前にPayPayで対象商品のクーポンを獲得してPayPayで支払うと、PayPayポイントが最大20％戻ってきます。
対象商品は以下の通り。
・日清 完全メシカレーメシ欧風カレー
・日清 完全メシ旨辛メシユッケジャン
・日清 完全メシトムヤムライス
・日清 完全メシ汁なしカップヌードル
・日清 完全メシカップヌードル 汁なしシーフードヌードル
・日清 完全メシキーマカレーメシ
・日清 完全メシどん兵衛 カレーうどん
・日清 完全メシ謎肉丼
ファミマのキャンペーン【マルちゃん正麺50円引き】
1月6日から26日までの期間、何度でも使えるファミペイクーポンをファミペイアプリで配信中。
対象商品「マルちゃん正麺 カップ」の「ワンタン中華そば」「芳醇醤油」のうち、いずれか1個が50円引きになります。【お弁当50円引き】
25年12月23日から4週間連続で、対象のお弁当が週替わりで50円引きに。
キャンペーン3週目の1月6日から12日までは、「明太海苔弁当」と「肉の旨味感じるとんかつ弁当（特製ソース付）」が対象です。
セブンのキャンペーン【カップヌードル ビッグ】
1月5日から18日までの期間、セブン-イレブンのアプリ会員限定で、対象の「カップヌードル ビッグ」に使える50円引きクーポンが毎日1枚もらえます。
対象商品は以下の通り。
・日清食品 カップヌードル ビッグ
・日清食品 シーフードヌードル ビッグ
・日清食品 カレーヌードル ビッグ
・日清食品 カップヌードル チリトマト ビッグ
クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。【ビオ腸活これだけ20円引き】
1月6日から19日までの期間、「ビオ 腸活これだけ」の「贅沢5種のフルーツ」「贅沢ブルーベリーミックス」（各150g）を1個購入するごとに、次回使える20円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は、1月6日から26日まで。【中華まん20円引き】
1月7日から11日までの期間、中華まん各種が20円引きで購入できます。
2026年もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ