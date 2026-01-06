ファミリーマート限定♡八天堂の白いくりーむパンに福岡あまおう登場
コンビニスイーツ好きさんに朗報♡八天堂の人気シリーズ「冷やして食べる とろけるくりーむパン」から、見た目も味わいも特別な新作がファミリーマート限定で登場します。白いパン生地に包まれた、なめらかなミルククリームと甘酸っぱいいちごのハーモニーは、寒い季節でも思わず笑顔になるおいしさ。日常のご褒美にもぴったりな一品です。
白い生地が新鮮ないちごパン
今回登場する「冷やして食べる 白いくりーむパン 福岡あまおういちご」は、八天堂初となる白いパン生地を使用。しっとりふんわりとした口あたりで、冷やしてもやさしい食感を楽しめます。
「ファミマの白をまとったいちご狩りⓇ」フェア対象商品として、季節感あふれる特別仕様なのも注目ポイントです。
※『いちご狩り』は江崎グリコの登録商標です。
2層仕立ての贅沢クリーム
中には、軽やかでコクのある特製ミルククリームと、福岡県産あまおういちごを使用したジャムを2層でイン。
ミルクのまろやかさが、いちごの甘酸っぱさを引き立て、まるでショートケーキのような味わいに仕上がっています。冷やして食べることで、より一層なめらかな口どけが楽しめるのも魅力です。
ファミマ限定のご褒美感
価格：1個298円（税込）※軽減税率対象商品につき消費税8％
全国約16,400店のファミリーマートで販売され、八天堂店舗やオンラインショップでは購入できない限定商品。軽食としてはもちろん、甘いものが欲しいときのご褒美スイーツパンとしてもおすすめです。
同シリーズの定番「冷やして食べる とろけるくりーむパン カスタード」と食べ比べて楽しむのも◎。
発売日：2026年1月6日（火）
販売先：全国のファミリーマート（約16,400店）
※一部店舗では取り扱いがない場合があります。
※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません。
冬こそ味わいたい白い幸せ
白い生地に包まれた、とろけるクリームとあまおういちごの組み合わせは、冬のおやつ時間をちょっと特別にしてくれる存在♡
ファミリーマートで気軽に手に入るのに、専門店クオリティの満足感を味わえるのは八天堂ならではです。
期間限定のこの機会に、冷やして楽しむ白いくりーむパンで、心ほどける甘いひとときを過ごしてみてください。