ワコール発ノンワイヤーブラ新作！小さく見せてラクを叶える一枚

バストが大きいからこそ、「ラクさ」と「見た目」の両立は簡単じゃない。そんな声に応えてきたワコールのロングセラー［小さく見せるブラ］から、待望のノンワイヤータイプが登場します。ワイヤーの締めつけ感が苦手でも、シルエットは妥協したくない。そんな大人女性のリアルな悩みに寄り添い、快適さと美しさを同時に叶える一枚として誕生しました。軽やかな着け心地で、日常もおしゃれも、もっと自由に楽しめそうです♪

ロングセラーから初のノンワイヤー誕生



「ワコール」ブランド ［小さく見せるブラ］シンプルタイプ

累計販売枚数240万枚（※1）を突破した［小さく見せるブラ］シリーズは、「大きなバストをコンパクトに見せたい」という想いから生まれた名品。

今回、その機能性を受け継ぎながら、シリーズ初のノンワイヤータイプ［小さく見せるノンワイヤーブラ］が仲間入りしました。

ラクな着け心地が支持される今の気分にマッチしつつ、従来の美しいシルエットをキープ。ノンワイヤーでは満足できなかった方にも、新たな選択肢を提案します。

無印良品の新作インナー♡二重ガーゼドットドビーで心地よいお家時間

ノンワイヤーでも叶う、計算された設計力



大きいバストでも洋服をすっきり着こなしたい方におすすめ［小さく見せるブラ］レースタイプ

ワイヤーなしでも支えられる理由は、バージスライン全体に使用された高密度不織布と、カップ全体を包み込むパワーネット構造。

下からバストをしっかり支えつつ、中央に寄せて高さを抑えることで、自然にコンパクトな印象へ導きます。

さらに、サイドまで整える設計で脇の広がりも防止。密着感のあるストレッチ素材が、さまざまなバストにフィットし、動いても安定感のある着用感を実現します。

シンプルデザインで装いを選ばない



「WACOAL WEBSTORE Limited」［華奢見えブラ］

デザインは、アウターにひびきにくいミニマル仕様。薄手のトップスやシアー素材など、トレンドアイテムも気負わず楽しめます。カラーはBL（ブラック）とLB（ピンクベージュ）の2色展開。

サイズは（D）70～85、（E・F・G・H）65～85と幅広く、価格は5,500円（税込）～。

ワコールウェブストア限定の「WACOAL WEBSTORE Limited」として、2025年12月18日より販売されます。

ラクもきれいも欲しい大人に、新しい答え♡



ノンワイヤーの心地よさと、小さく見せる機能性。その両方を本気で追求したワコールの［小さく見せるノンワイヤーブラ］は、これまで選択肢が少なかった大きめバストの強い味方です。

シリーズは〈ワイヤー〉〈ノンワイヤー〉〈ブラトップ〉の3タイプ展開となり、シーンや好みに合わせて選べるのも魅力。

毎日の下着こそ、自分をラクに、きれいにしてくれる一枚を。そんな想いにそっと寄り添う存在です♡