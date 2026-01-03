横浜ベイホテル東急のアフタヌーンティーで味わう♡旬のいちご贅沢ハイティー
横浜ベイホテル東急のラウンジ「ソマーハウス」では、2026年のスタートを彩る「いちごアフタヌーンティー」が期間限定で登場します。たっぷりのいちごを主役に、スイーツからセイボリーまで多彩なメニューを一度に楽しめる人気のティーセット。大きな窓から広がるみなとみらいの景色を眺めながら、優雅なティータイムを満喫できるのも魅力です。数量限定・事前予約制のため、旬の味わいを確実に楽しみたい方は早めのチェックがおすすめです。
いちごを心ゆくまで堪能できる贅沢ラインナップ
「いちごアフタヌーンティー」は、1段目と2段目に華やかなプチガトーを盛り合わせ。
1段目には、白ワインがいちごを引き立てる「いちごテリーヌ」、クリームの濃厚さが魅力の「いちごとショコラのタルト」、香ばしいナッツがアクセントの「いちごとピスタチオのムース」、さらに「いちごスープ」や「マカロン（いちご）」が並びます。
2段目には「いちごチーズケーキ」や「ショコラ（フレーズ）」、サクほろ食感の「ディアマン」、フルーツ（いちご・アールスレモン）がセットに。
さらにスペシャルスイーツとして「いちごショートケーキパフェ」が別添えで登場し、食べ進めるごとに新しいおいしさに出会える構成です。
セイボリーやスコーンも充実♡満足度の高い内容
3段目には、香り豊かに仕上げた「トリュフ香るチキンムースメルバ添え」をはじめ、「カダイフで巻いた海老のフリット」や「スパニッシュオムレツ」、爽やかな酸味が心地よい「野菜のマリネハニーレモン風味」、そして「いちごフルーツサンド」が勢揃い。
甘いスイーツとの相性も良く、バランスの良い構成です。
別添えのスコーンは「いちごとチョコチップ」「プレーン」の2種。いちごジャム、クロテッドクリーム、ミルクジャムで味変を楽しめ、最後まで飽きずに過ごせます。
いちごの日からスタート♡嬉しい特典と利用情報
提供期間は2026年1月5日（月）～4月30日（木）。1月15日の“いちごの日”を含むシーズンにぴったりの内容です。
1部12:00～、2部14:30～の2部制・2時間制となり、数量限定のため早めの予約が安心。
場所は横浜ベイホテル東急2階「ソマーハウス」、料金は1人6,800円～で、スパークリングワイン（おかわり自由）付きセットも選べます。
さらに1人1台ずつスタンドが提供されるため、写真映えも抜群♪特別感のあるティータイムが叶います。
旬のいちごを味わう特別なティータイムを
旬のいちごを主役に、スイーツもセイボリーも贅沢に楽しめる横浜ベイホテル東急「ソマーハウス」のアフタヌーンティー。
景色を眺めながらゆったり過ごせる空間、1人1台の華やかなスタンド、そして別添えパフェまで揃った充実の内容は自分へのご褒美にもぴったりです。
季節の移ろいを感じながら、心まで満たされるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡