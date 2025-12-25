【オーケーのチラシ】年越しそば＆おせちの食材が大幅値下げ。年内ラスト号もお買い得商品がてんこ盛り。《12月25日開始》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年12月25日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

年末年始に必要な食材がオトクに揃う！

今週は、年越しそばやおせちなど、年末年始の食卓準備に欠かせない食料品を中心に値下げ中です。

●味のちぬや 国産鶏肉のとり天 84g×5個

商談時使用売価1360円のところ、5.8割引の562円に。

●おびなた 蕎麦通の生そば（半生麺） 220g（約2人前）

メーカー希望小売価格388円のところ、4.2割引の222円に。

●福 おせち 与品 詰め合わせ

メーカー希望小売価格1955円のところ、3.4割引の1288円に。

●伊藤ハム ビストロレシピ 合鴨ロース 燻製 180g

商談時使用売価732円のところ、5.4割引の334円に。

●福ふくもち お供え餅 橙・水引付 160g

メーカー希望小売価格639円のところ、5.1割引の311円に。

●帯広市川西農協 小豆 北海道産 250g

メーカー希望小売価格486円のところ、3割引の339円に。

●竹治郎 越後魚沼飾り(桃珠・光結び・干支 凌馬)

メーカー希望小売価格1980円のところ、3割引の各1386円に。

また、一時的に安く仕入れることができた"更にお買徳"な商品として、「リエール トイレットティシュー コンパクト」（シングル 82.5m・ダブル 45m）は5.3割引の各525円、ミックスチーズが20％増量の「手作り 踊るエビと 紅ズワイガニのグラタンピザ」は1028円など、大人数が集まるシーンに嬉しい商品がお買い得になっています。

オーケーのチラシは、今回の12月25日号が年内ラスト。必要な食材をお得に買い揃えるチャンスです。

※価格はすべて会員現金払い（税込）。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）