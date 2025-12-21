カニの大盛りやマグロ＆フグの刺身が食べ放題。【大江戸温泉物語Premium 鬼怒川観光ホテル】の最強バイキング
数ある大江戸温泉物語の中でも、施設を限って行われている『大江戸三つ星バイキング』。【大江戸温泉物語Premium 鬼怒川観光ホテル】でも2025年秋から食べられるようになりました。2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)までの冬のフェアメニューは、カニやふぐ、ふりを使ったメニューが登場。高級食材が目白押しの豪華バイキングを紹介します。
｜「大江戸温泉物語」史上、最強のバイキング
夕食も朝食も、驚くほどの豪華メニューが並びます。カニ、アワビ、マグロの中とろ、フグ、海鮮丼、黒毛和牛、ウナギのかば焼き、金目鯛、そしてハーゲンダッツ。そのどれもが食べ放題というパワフルな料理が並ぶ朝夕のバイキングを紹介します。
▲夕食と朝食の会場になる「IWATO」
2024年7月にリニューアルしたレストラン「IWATO」はスタイリッシュ。ビュッフェレーンは驚くほど長く、その突き当りにはライブキッチンが並んでいて出来立ての料理を提供。ビュッフェを照らす照明は、ホテルの眼下に流れる鬼怒川渓谷のダイナミックな流れを表現しています。
大皿に山積みになった紅ズワイガニのボイルは、そのままでも食べることができますが、テーブルでさらに蒸すこともできます。カニ目当てのお客さんも多く、一番人気のメニューです。
▲紅ズワイガニが山盛り
ビュッフェに盛られた「海鮮浜蒸し」のネタは、牡蛎とアワビ、サザエ、ホタテ、赤海老、はまぐりの6品。各テーブルに “せいろ” が用意され、自分で蒸し上げるので熱々を食べられます。
▲「海鮮浜蒸し」のネタ
天然本まぐろの赤身や脂ののった中トロはっ大人気！鯛やサーモンなど大きなネタのお寿司も並びます。冬フェアの期間中はカニの押し寿司も魅力です。
▲大ネタのお寿司は食べ応え十分
お造りも、脂ののった天然本まぐろの赤身や中トロなど数種類並ぶほか、鯛の舟盛りなど豪華メニューがそろいます。
▲脂ののったお造りや舟盛りまでありました
｜冬のフェアメニューやご当地メニューも要チェック
2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)までの冬のフェアメニューは注目です。「カニ汁」や「ふぐの煮凝り」、ぶりの旨味がたっぷりしみ込んだ「ぶり大根」や、一口サイズの可愛らしい「ピンチョスおでん」など、体が温まる料理を用意。ご当地メニューは餃子を筆頭に、栃木のブランド鶏の“那須どり”を使った「那須どり油淋鶏」や鹿沼の「ニラそば」などを試せます。
冬の期間限定とはいえ、ふぐの握りを食べられるのは感激です。脂ののったぶりは表面が炙られていてとろける美味しさでした。
▲冬フェアの「ぶりの炙り握り」と「ふぐの握り」
カニがいっぱい入った「カニ汁」は旨味たっぷり。ふぐの皮から溶けだしたゼラチンを煮詰めて作るプルプル食感の「ふぐの煮凝り」は試しておきたい料理です。さらに「豚肉と根菜のオイスター炒め」は、ご飯が進む一品です。
▲冬の限定メニュー、「カニ汁」と「ふぐの煮凝り」など
栃木県といえば餃子。地元で知られる名店のひとつ宇都宮餃子館の「健太餃子」はライブキッチンで出来立てを提供。大振りの焼き餃子には具がたっぷりと詰まっていて存在感十分。熱々はもちろん冷めても十分美味しく、バイキングにピッタリです。
▲栃木に来たら餃子は欠かせません
古くからソバの産地として知られる鹿沼市。別名鹿沼そばとも呼ばれるのが、ニラとともに食べる「ニラそば」です。正直、バイキングのメニューの中では地味な存在ですが、出汁の味が驚くほど美味。イチ押しのローカルグルメです。
▲出汁に感動「ニラそば」
｜１年を通じて提供されるグランドメニュー
ライブキッチンで提供される『大江戸三つ星バイキング』グランドメニューも黒毛和牛やウナギなど、豪華メニューをそろえます。
ライブキッチンで提供される「ビーフステーキ」は肉厚で満足感たっぷり。さらに「うなぎの蒲焼」は身がふっくらしていて、甘辛のタレはおかわりしたくなる美味しさです。
▲「ビーフステーキ」と「うなぎの蒲焼」
鉄板で肉を焼き、すき焼きのタレで味を付けた「焼きすき」も、ライブキッチンで出来立てを用意します。柔らかな黒毛和牛のロースには揚げだし豆腐とトマトが添えられ、卵黄ソースでいただきます。
▲黒毛和牛も食べられます
デザートコーナーには、カラフルで多彩な味をそろえた一口サイズのケーキが勢ぞろい。特に冬限定メニューは、北海道産の小豆を使った和風のスイーツ「小豆のババロア」と、林檎の優しい風味が広がる「林檎ゼリー」がありました。
▲デザートやフルーツも種類が豊富
▲離乳食も用意しています
｜豪華食材を満喫
ボイルのカニに加え冬限定の「ふぐの握り」や「カニの押し寿司」も加わり、試したい料理がいっぱいです。様々な料理を好きなだけ楽しめるのもビュッフェバイキングのいいところ。特にカニの足は、６分割になっているビュッフェ皿に乗せると運びやすくてベストです。
▲今回食べた料理の一部です
「海鮮浜蒸し」は牡蛎やアワビ、ホタテなどの高級食材が食べ放題。テーブルに置かれたせいろ使い、蒸したての熱々が食べられます。
▲豪華食材をそろえた「海鮮浜蒸し」
ハーゲンダッツのアイスクリームを食べられるのも感激です。バニラ、イチゴ、グリーンティーの3種類が用意され、好きなだけ食べられます。
▲ハーゲンダッツのアイスクリームも食べ放題
｜朝食バイキングも豪華メニューが並びます
『大江戸三つ星バイキング』限定の朝食も、セルフで盛り付ける「特撰海鮮丼」や高級魚の金目鯛の干物など、気になるメニューが盛りだくさん。
「特撰海鮮丼」には、本マグロの中トロや、漬け、海老やしらす、とろろなど、10種類もの具が並び、オリジナルの海鮮丼をセルフで作れます。
▲多彩な具を用意する「特撰海鮮丼」
▲金目鯛とアジ、鯖はテーブルで焼いてい熱々を食べられます
お漬物や佃煮、塩からなど、ご飯のお供もありました。大きな丸いお皿には出汁茶漬けのトッピングが並びます。
▲ご飯のお供コーナー
ライブキッチンには焼き立ての「アップルパイ」が並び、サクサクのパイ生地にバターとリンゴの優しい風味があとを引きます。パンは「クロワッサン」、「チョコデニッシュ」、「ロールパン」などを用意します。
▲焼きたてのパンやデニッシュ
｜朝食の目玉料理を紹介！
「特撰海鮮丼」と金目鯛のほか、「エッグベネディクト」やフルーツコーナーのマスクメロンなど、ワンランクアップのメニューを用意。朝食にもハーゲンダッツのアイスクリームがありました。特にメロンの果肉が入った「自家製赤肉メロンスムージー」と「ブラッドオレンジジュース」はおかわりしたくなる美味しさです。
▲贅沢朝食を満喫しました
自分で作る「特撰海鮮丼」は中トロと漬け、とろろ、オクラなどをトッピング。マグロは脂がのっていて口の中でとろけます。朝から豪華な気分を味わいました。
▲中トロと漬けをたっぷり盛ったセルフの「特撰海鮮丼」
熱々の金目鯛の干物は高級感たっぷり。３種類の魚は白いご飯が進みます。栃木ブランドのお米「とちぎの星」でいただきました。
▲ゴージャスな金目鯛のお頭
黄身がトロリとあふれるポーチドエッグをのせた「エッグベネティクト」もライブキッチンで提供。フワリとしたマフィンに大切りのベーコンを２枚重ね、オランデーズソースがかかります。
▲リッチな気分「エッグベネティクト」
必ず試しておきたいメニューが、セルフで作る「鯛出汁茶漬け」。蒸し鶏やアラレ、塩辛などのトッピングも用意され、お好みでプラス。優しい味わいの鯛出汁も奥行きがあって、サラサラッといただきました。
▲「鯛出汁茶漬け」は忘れずに食べておきたい筆頭です！
日本人なら誰もが夢見る豪華食材が並ぶ『大江戸三つ星バイキング』。今回は2026年2月28日(土)までの冬のフェアメニューを一部紹介しましたが、春夏秋冬、手を変え品を変え様々な料理が用意され、季節を変えてリピートしたいお宿です。【大江戸温泉物語Premium 鬼怒川観光ホテル】で、食道楽を満喫してみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：大江戸温泉物語Premium 鬼怒川観光ホテル https://www.ooedoonsen.jp/kinugawa-kanko/＞