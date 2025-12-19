ワコール発♡ノンワイヤーブラで叶える小さく見せる美シルエット

大きなバストをすっきり見せたいけれど、締め付け感は避けたい。そんな声に応える新作が、ワコールから登場しました。長年支持されてきた［小さく見せるブラ］シリーズ初のノンワイヤータイプは、快適さと美しいシルエットを両立。ワコールならではの設計力で、毎日の装いを軽やかにアップデートしてくれる存在です♡

シリーズ初のノンワイヤーが誕生

価格:5,500円（税込）～



［小さく見せるノンワイヤーブラ］は、発売以来累計販売枚数240万枚（※）を誇る人気シリーズから誕生した新アイテム。

バージスライン全体に高密度不織布を使用し、ワイヤーなしでも下からバストを支えて位置をアップします。パワーネットがバストを中央に寄せて高さをおさえ、広がりにくく脇もすっきり。

サイズ:(D)70・75・80・85／(E・F・G・H)65・70・75・80・85

カラー:BL（ブラック）／LB（ピンクベージュ）

販路:ワコールウェブストア限定

（※）2011年1月～2025年5月の累計販売枚数

悩みやシーンで選べる多彩なラインアップ

希望小売価格:6,380円（税込）～

ワイヤー派には、洋服をすっきり着こなしたい方に向けた［小さく見せるブラ］シンプルタイプ。

サイズ:(D・E)70・75・80・85・90・95・100／(F・G)65・70・75・80・85・90・95・100／(H)65・70・75・80・85

カラー:BL（ブラック）／CB（ライトベージュ）／DR（モカ）／GY（アッシュグレー）／KA（ダークベージュ）／LG（ライラック）／PO（ベージュ）／PU（パープル）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

希望小売価格:7,700円（税込）～

華やかさを求める方にはレースタイプも。

サイズ:(D・E・F)70・75・80・85・90／(G・H)70・75・80・85

カラー:CR（アイボリー）／LB（モカ）／PU（ライラック）／SP（サーモンピンク）／VI（チャコールグレー）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

ブラトップ派や華奢見え派にも対応

価格:6,930円（税込）

トレンドの着こなしを楽しみたい方には［小さく見せるブラトップ］がおすすめ。

サイズ:D70・E70／D75・E75／D80・E80／F70・G70／F75・G75／F80・G80

カラー:BL（ブラック）／GY（サンドグレー）／WH（ホワイト）

販路:ワコールウェブストア限定

価格:6,050円（税込）～

バストの高さを保ちながら華奢見えしたい方には［華奢見えブラ］。

サイズ:(D)70・75・80・85／(E)65・70・75・80・85／(F)65・70・75・80／(G)65・70・75

カラー:BL（ブラック）／LB（ピンクベージュ）／GB（ブルーグレー）／WI（ワイン）

販路:ワコールウェブストア限定

ラクさも美しさも妥協しない選択



ノンワイヤーの心地よさと小さく見せる機能を両立した、ワコールの新提案。悩みやライフスタイルに合わせて選べる豊富なラインアップが、毎日の下着選びを前向きにしてくれます。

自分らしく快適に、美しいシルエットを楽しんでみてはいかがでしょうか♪