「ゴディパン」は、「日本で進化をとげた菓子パン、惣菜パンを、ショコラティエの新たな発想で再解釈し、なつかしさと新しさの融合をご提案する」という思いを込めた「町のパン屋さん meets GODIVA」がコンセプト。日常の中でゴディバをお楽しみいただける、身近なベーカリーブランドです。関西初上陸の「GODIVA Bakery ゴディパン 京都四条店」は、ゴディパン初の路面店。京都河原町や錦市場など、観光地のど真ん中にあり、京都の景観と町のパン屋さんを融合した店舗のデザインになっており、外壁には京都で働く人々の姿が描かれています。

関西初上陸！初の路面店「GODIVA Bakery ゴディパン京都四条店」

ヨーロッパ生まれのゴディバ×日本の町のパン屋さん「ゴディパン」が、京都で懐かしくも新しいパン屋さんとしてオープンしました。店内に入るとすぐに目に飛び込んでくるのは、カウンターの上に乗るたくさんのパン。

ひしめき合うように並ぶ姿にテンションが上がり、どのパンにするか悩むのも楽しいですね。

中央のショーケースの中には、種類豊富な「コロネ」や「生ドーナツ」、ひんやりスイーツ系のパンも勢ぞろい

「GODIVA Bakery ゴディパン 京都四条店」限定商品「コロネ（黒豆と抹茶）」486円

「コロネ（黒豆と抹茶）」は、黒豆がぎっしりと詰まっており、香ばしい黒豆の味わいと黒豆のクリーム、ふんわり食感で口どけなめらかなクリームと、黒豆の粒感も楽しめます。

中には抹茶ホワイトチョコレートバーが入っています。日本の食材×ゴディバのチョコレート、ゴディパンならではの京都らしい一品。

「カカオと梅と求肥のもちもちクリームパン」432円

ふっくらとしたパンの中には、チョコレートカスタードクリーム、中にはしそ梅ペーストが隠れています。

意外な素材同士を組み合わせており、クリームを包んでいるのはもっちりとした求肥。ブリオッシュの上には、細かく刻んだ青梅が爽やかなアクセントに。

「コロネ（ショコラ）」464円

子供から大人まで大人気の、日本のパン屋さんではかかせない菓子パン「チョココロネ」を、ゴディバがアレンジした「コロネ（ショコラ）」。

カカオの香り豊かなチョコレートカスタードクリーム×ブリオッシュ生地の中には、ボリューム満点なダークチョコレートのバーが入った、様々な食感のチョコレートを楽しめるショコラティエの自信作。

パン×スイーツ×チョコレート好きさんにとっておきの町のパン屋さん、「GODIVA Bakery ゴディパン京都四条店」手土産やギフトにもオススメです。

「GODIVA Bakery ゴディパン 京都四条店」

2025年12月10日（水）オープン

京都府京都市中京区錦小路通高倉西入西魚屋町592番地1

営業時間 11:00-18:00

定休日 月曜日