BIOHEAL BOHがベストコスメ63冠達成。高機能ケアで叶える本格肌管理

韓国オリーブヤング発の高機能スキンケアブランド「BIOHEAL BOH(バイオヒールボ)」が、2025年の各種ベストコスメにおいて累計63冠を獲得*¹。皮膚科学とバイオロジーに基づいた処方で、肌が本当に求めるケアを追求し続ける実力派ブランドです。今年は白石麻衣さん・渡邊圭祐さんをアンバサダーに迎え、話題性と信頼性を両立。数ある受賞アイテムの中から、特に支持を集めた注目製品を詳しくご紹介します。

63冠達成！選ばれ続ける理由



BIOHEAL BOHは「さあ、肌を聞こう。」をスローガンに、肌悩みに対して明確なソリューションを提示する高機能スキンケアブランド。

2025年は新製品の発売が相次ぎ、角質ケア¹・毛穴ケア¹・ハリ弾力ケアまで幅広く対応するラインナップが高評価を獲得しました。

累計63冠*¹という結果は、成分選定や処方設計へのこだわりが多くの美容メディアやユーザーに支持された証。今、信頼して手に取りたいブランドとして注目を集めています。

*¹ 2025年1月～12月9日までの受賞数

受賞数TOP3の名品スキンケア



＜受賞数1位＞プロバイオダーム™コラーゲンリモデリングセラムパッド

70枚入りで3,300円(税込)。

角質ケア¹・毛穴ケア¹・保湿を一度に叶える多機能パッド。エンボス面とゼリー面の2WAY仕様で、ふき取りとパックの両方に対応します。

*¹ ふき取ることによる

＜受賞数2位＞プロバイオダーム™︎3DリフティングバイオトクシルPLGAセラム



価格は30mL3,520円(税込)。

PLGA²や17種のペプチド⁴を配合。#無重力糸¹が肌の上でとろけるように浸透⁷し、ハリ・弾力不足へ集中的にアプローチします。

＜受賞数3位＞プロバイオダーム™コラーゲンリモデリングブースターショットプログラム



価格は各15mLで3,520円(税込)。

2STEPで角質層*¹を整え、ハリツヤを与える集中ケア。週2～3回の夜ケアで、なめらかな肌印象へ導きます。

※各米印説明は#テーマ記載内容を参照

2026年注目成分PLGA*¹とは？



2026年の美容トレンドとして注目されているのが「PLGA¹」。カプセル化技術により角質層まで速やかに浸透し、引き締まった肌印象へ導く成分です。

PLGA¹配合の#無重力糸*²セラムに加え、約0.03mmの薄さに美容成分を凝縮したハイドロゲルマスクも登場。

プロバイオダーム™︎3DリフティングバイオトクシルPLGAフィルムマスクは1枚286円(税込)と手に取りやすく、日本で先行発売中。次世代の引き締めケアを体感できます。

※原料の一般的な説明であり、製品に関する効能ではありません。

*¹ （アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、（乳酸／グリコール酸）コポリマー、マンニトール（全て整肌成分） *² 糸状のスキンケア成分（加水分解コラーゲン、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、（乳酸／グリコール酸）コポリマー、マンニトール、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、カンテン、アルギン酸Ｃａ、マイカ、酸化チタン、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１０－３０））クロスポリマー（全て整肌成分））が美容液に浮かんでいる様子が無重力のようにみえることから

これからの肌管理はBIOHEAL BOHで



ベストコスメ63冠¹という確かな実績を積み重ねたBIOHEAL BOHは、話題性だけでなく結果を求める大人の肌にこそ選びたい存在。

角質ケア¹からハリ・弾力ケアまで、肌と向き合う時間をアップデートしてくれます。毎日のスキンケアを「作業」から「肌対話」へ♡

これからの肌管理は、信頼できる高機能ブランドとともに始めてみてはいかがでしょうか。