りち監修の新作「もちふわホイップ」登場♡ふわもち新食感グミが話題に

SNSで圧倒的な人気を誇るインフルエンサー・りちさん監修の新作グミ「もちふわホイップ」が、12月11日（木）より全国のセブン‐イレブンで先行発売されます。空気を含ませた軽やかな食感が特徴のエアレーショングミで、ホイップクリームのようなビジュアルもキュート♡いちご、ヨーグルト、ソーダの3種の味わいが楽しめる新感覚スイーツです。クリスマスシーズンのちょっとしたご褒美にもぴったり♪

ふわもち食感が楽しいエアレーショングミ

「もちふわホイップ」は、グミ生地に空気を多く含ませる“エアレーション製法”によって、ふわふわ＆もちもちの軽やかな噛み心地を実現。

価格は298円（税込321.84円）で、全国のセブン‐イレブンにて先行発売されています。

味は、ピンクの「いちご味」、ホワイトの「ヨーグルト味」、ブルーの「ソーダ味」の3種類。それぞれ見た目も可愛らしく、気分に合わせて選べます。

かわいすぎるホイップ型&レア型の可能性も

形はホイップクリームをモチーフにしたキュートなフォルムで、パッと見ただけでもテンションが上がるかわいさ♡

さらに、稀にホイップ型ではない“レア型”が出現することもあり、開ける瞬間のワクワク感が増します。クリスマスケーキに飾ったり、お菓子作りのトッピングに使うのもおすすめ。

写真映えも抜群で、SNSでも話題になりそうです♪

食感も見た目も楽しめる新作グミ♡

りちさん監修の「もちふわホイップ」は、ふわふわの新食感とかわいらしい見た目の両方を楽しめる、スイーツ好き必見の新作グミです。

手軽に買えるコンビニスイーツとしてはもちろん、友だちとのシェアやプチギフトにもぴったり。

売り切れ前にぜひチェックしてみてください♪なお、店舗によって取り扱いや価格が異なる場合があるため、気になる方はお近くの店舗で確認を。