【餃子の王将】スタンプ貯めると餃子1人前が無料になる「年末年始お客様感謝キャンペーン」開催中。割引券がもらえる「創業祭」も見逃せない。

餃子の王将は、2025年12月15日から26年1月12日までの期間、「年末年始お客様感謝キャンペーン」を開催中。また、12月24日と25日の2日間限定で「創業祭」を開催します。

250円割引券＆餃子1人前無料のチャンス

12月15日から26年1月12日まで、スタンプを集めると餃子2人前以上の注文で1人前が無料になる「年末年始お客様感謝キャンペーン」を開催しています。さらに、12月24日と25日の2日間限定で、会計500円ごとに250円割引券がもらえる特別企画「創業祭」を実施します。

・年末年始お客様感謝キャンペーン

各種割引を適用した後の会計金額500円ごとに、スタンプを1個もらえます。4個集めると、次回"餃子2人前以上の注文で、1人前が無料になる券"として利用できます。

スタンプの押印期間は、12月15日から26年1月12日まで。

餃子1人前無料券の使用期限は、26年1月31日まで。

・創業祭

各種割引を適用後の会計金額500円毎に、「250円割引券」1枚がもらえます。

割引券の配布期間は、12月24日と25日の2日間限定。割引券の有効期間は、12月26日から26年3月31日まで。

いずれのキャンペーンも、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」が対象です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部