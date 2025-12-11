【ホラー】「この素晴らしさが分からないのね」すべての絵を処分し1枚を残した…呪われた絵に取り憑かれた話【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「怖かったら一杯無料」を謳い文句に、実話ホラーを語ってくれる客を待つ、スナック店主兼シナリオライターのエミ。霊感ゼロながらも、なぜか彼女の元には続々とコワイ話が集まってくる…。そんな珠玉の“コワイ話”を1話完結で展開していく漫画「丑三つ時、コワい話はこのBarで」。そこにつづられているストーリーは、実際に起きた実体験エピソードがもとになっているというから驚きだ。
■ホラー好きの原点と自然に集まる怪談、そしてお酒の世界が交わって生まれた物語の魅力
本作「丑三つ時、コワい話はこのBarで」は、実体験エピソードをもとにしている。作者の穂科さんは「普段から怖い話の体験談を聞くのが好きで、いろいろ聞いているうちに集まった話をもとに構成しています」と語ってくれた。
どうやって怖い話が集まってくるのかについて、穂科さんは「もともと私自身がホラー、特にジャパニーズホラーが大好きで、小さいころから片っ端から観ていました。そんなこともあり、ホラーが常に身近にあるものというか、どこにいても自然と怖い話が集まってくる環境にいるみたいです」と話す。また「母親が霊感が強く、独身時代に体験した話を子守歌のように聞かされていました」とも語り、幼い頃から日常的に恐怖体験の話に触れて育ったことで、ホラーへの抵抗がなく、自然と好きになったという。さらに「あのころは『あなたの知らない世界』などのホラー番組がたくさんあって、興味を失うことがない環境にいましたね」と当時を振り返る穂科さん。
一方で、作品に登場するお酒の描写には、穂科さん自身の嗜好が色濃く表れている。穂科さんは「無類の酒好きです(笑)」と語り、「物語の舞台がbarなので、毎回お酒を紹介する描写があったほうがおもしろいのでは」と考え、この形式を取り入れたという。「『ホラー×お酒』という新しいジャンル？かどうかはわかりませんが、そのあたりも意識しながら物語を紡いでいけたらいいなあ」と、今後の展開への期待を語っている。
本作は、実体験をもとにした恐怖、会話の中で語られる怪談、そして作者の酒好きという個性が融合することで、独自の魅力を生み出している。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：穂科エミ(@hbdg1999)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。